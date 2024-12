Il tuo telefono diventa una console, con questo controller SCONTATISSIMO! (-30%)

Se amate giocare in mobilità, è il momento giusto per migliorare la vostra esperienza! Oggi Backbone One, il controller di gioco mobile di ultima generazione, è disponibile a soli 83,99€ grazie a uno sconto del 30%, invece di 119,99€. Questo dispositivo trasforma il vostro telefono Android o iPhone 15/16 in una vera console portatile, permettendovi di giocare ai vostri titoli preferiti ovunque vi troviate.

Backbone One offre la possibilità di giocare praticamente a qualsiasi gioco. Potrete scegliere tra i titoli gratuiti dell’App Store come Call of Duty e Roblox, oppure trasmettere giochi di alta qualità tramite servizi di cloud gaming come Xbox Game Pass e GeForce NOW. Inoltre, con la funzione Remote Play, potrete accedere ai giochi della vostra PlayStation, Xbox o PC direttamente dal telefono. Il design è compatto e curato nei dettagli, con trigger analogici ultra-ampi, stick analogici precisi, pad direzionale e pulsanti reattivi che garantiscono una qualità da console ovunque andiate.

Un altro vantaggio è la bassissima latenza garantita dalla connessione tramite porta USB-C, che rende il gameplay estremamente reattivo. Potrete anche continuare a ricaricare il telefono e utilizzare le vostre cuffie preferite grazie al jack da 3,5 mm integrato. Compatibile con la maggior parte dei telefoni Android e con la serie iPhone 15/16, Backbone One include anche adattatori magnetici per supportare l’utilizzo con cover. E non è tutto: con l’acquisto del controller avrete accesso al trial di Backbone+, che offre vantaggi esclusivi, come un hub per tutti i vostri giochi, suggerimenti personalizzati, funzioni di registrazione e molto altro.

Non lasciatevi scappare questa offerta incredibile! Il Backbone One è disponibile su Amazon a soli 83,99€ invece di 119,99€. Approfittate subito dello sconto del 30% per trasformare il vostro telefono in una console di gioco di alto livello. Ma attenzione, le scorte sono limitate!