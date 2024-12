Il regalo ideale per uno streamer: ASUS ROG Carnyx RGB sotto l'albero a SOLI 146,99€!

Se siete alla ricerca di un microfono di qualità professionale per gaming, streaming o podcasting, l’ASUS ROG Carnyx RGB è oggi in promozione su Amazon a 146,99€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo originale. Questa è l’opportunità perfetta per portare il vostro audio a un livello superiore con un dispositivo dalle prestazioni eccezionali.

ASUS ROG Carnyx RGB è dotato di una capsula a condensatore da 25 mm, progettata per garantire toni vocali ricchi e naturali. Con una frequenza di campionamento di 192 kHz/24 bit, il microfono cattura ogni sfumatura della vostra voce con una nitidezza incredibile. Ideale per gli streamer, i podcaster e i gamer più esigenti, offre una trama polare cardioide che riduce i rumori laterali e posteriori, concentrandosi sui suoni provenienti direttamente dalla parte frontale. Grazie al filtro passa-alto e al filtro pop integrati, le registrazioni risultano pulite e prive di interferenze, con una riduzione significativa di rimbombi e plosive.

Questo microfono non solo offre prestazioni audio di alto livello, ma è anche progettato per il massimo comfort e praticità. Il supporto ammortizzatore in metallo elimina le vibrazioni esterne, mentre il pulsante mute one-touch consente di silenziare rapidamente il microfono durante le sessioni di registrazione. Inoltre, l’illuminazione RGB ASUS Aura Sync e la personalizzazione tramite Armoury Crate aggiungono un tocco estetico e funzionale alla vostra configurazione, rendendo il ROG Carnyx un accessorio ideale per setup gaming moderni e stilosi.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: ASUS ROG Carnyx RGB è disponibile su Amazon a 146,99€, un prezzo imperdibile per un microfono di qualità superiore. Che siate streamer professionisti o gamer appassionati, questo microfono vi garantirà un’esperienza audio impeccabile e altamente personalizzabile. Affrettatevi!