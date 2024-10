Il mouse che fa 100 milioni di click prima di stancarsi… e tu?

Il mouse Glorious Gaming Model O 2 PRO, originalmente proposto a 109,99€, oggi è disponibile a soli 89,99€, permettendo un risparmio del 18%. Questo mouse da gaming senza fili eccelle per la sua forma versatile, adatta a diversi stili di presa e dimensioni di mano, e per la sua incredibile leggerezza di solo 57g. Dotato di tecnologia wireless 2,4 GHz per una risposta immediata di 1 ms e una batteria dalla lunga durata di 80 ore, vi garantisce sessioni di gioco prolungate senza interruzioni. Il sensore ottico BAMF 2.0 vi assicura una precisione eccezionale, con una risoluzione fino a 26.000 DPI, rendendolo l'alleato perfetto per ogni battaglia.

Mouse Glorious Gaming Model O 2 PRO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse Glorious Gaming Model O 2 PRO è ideale per gli appassionati di videogiochi alla ricerca di prestazioni elevate senza compromessi. È particolarmente consigliato a chi predilige comfort e versatilità, offrendo un'esperienza ottimale sia per utenti destri che mancini grazie alla sua forma ambidestra. Le persone che trascorrono lunghe ore giocando apprezzeranno la sua leggerezza (solo 57 grammi), che riduce la fatica durante le sessioni di gioco prolungate, e la presenza di piedini in PTFE per una scorrevolezza eccezionale. Chi inoltre preferisce un mouse gaming personalizzabile troverà nel Model O 2 PRO una soluzione adatta, grazie alla sua vasta gamma di DPI regolabili (fino a 26.000) per un controllo preciso del sensore e alla possibilità di programmare i sei tasti a seconda delle proprie esigenze di gioco.

D'altro canto, l'affidabilità è un must per i giocatori competitivi, e il mouse Glorious Gaming Model O 2 PRO risponde a tale richiesta con una connessione wireless 2,4 GHz dalle prestazioni comparabili ai dispositivi cablati, garantendo tempi di risposta di solo 1ms. Grazie a una batteria che assicura fino a 80 ore di gioco e la possibilità di giocare mentre è in carica, è perfetto per i gamer più assidui che non vogliono interruzioni. La sicurezza di ottenere oltre 100 milioni di click rende questo mouse una scelta a lungo termine, dimostrando l'investimento nella qualità e nella durata. Con tutte queste caratteristiche, il mouse Glorious Gaming Model O 2 PRO si posiziona come una scelta eccellente per i giocatori che desiderano elevare il proprio arsenale da gioco senza compromessi sulla performance o il comfort.

Attualmente disponibile a 89,99€, rispetto al prezzo originale di 109,99€, il mouse Glorious Gaming Model O 2 PRO rappresenta un'ottima opportunità per chi cerca una combinazione vincente di leggerezza, durata e precisione ad un costo vantaggioso. Con le sue caratteristiche di punta come la forma ergonomica, switch ottici di alta qualità e una connessione wireless affidabile, questo mouse è una scelta consigliata per tutti gli appassionati di gaming.

