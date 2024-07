Il monitor gaming BenQ MOBIUZ EX240N è SCONTATO del 37%!

Non lasciatevi scappare questa super offerta Amazon, che oggi propone un ottimo monitor da gaming a prezzo ridotto. Infatti, BenQ MOBIUZ EX240N è disponibile a soli 119,99€, permettendovi di risparmiare il 36% sul prezzo originale di 189,00€! Questo monitor da gaming innovativo da 24,5 pollici offre un'esperienza visiva ed audio straordinaria. Con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, 1ms di tempo di risposta e l'esclusiva tecnologia HDRi di BenQ, vi immergerete in un'avventura grafica senza precedenti. Molto più che un semplice monitor, offre anche un suono dinamico grazie agli altoparlanti da 2,5W e tecnologie per proteggere la vostra vista durante le lunghe sessioni di gioco.

BenQ MOBIUZ EX240N, chi dovrebbe acquistarlo?

BenQ MOBIUZ EX240N è il monitor ideale per chi è alla ricerca di un'esperienza di gioco di qualità senza dover sacrificare la salute visiva. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 165Hz e alla tecnologia AMD FreeSync Premium, offre un gameplay estremamente fluido, ideale per gli appassionati di videogiochi che desiderano immergersi nelle loro avventure virtuali con dettagli grafici sorprendenti e senza il disturbo delle interruzioni. Con una risoluzione di 1920x1080 FHD e le tecnologie HDRi, Light Tuner e Black eQualizer, le prestazioni visive vengono ottimizzate per garantire immagini chiare, nitide e ricche di dettagli, offrendo così una migliorata giocabilità.

Oltre alle prestazioni grafiche, l'EX240N si distingue per la qualità audio superiore, grazie agli altoparlanti integrati da 2,5W e ad un chip DSP che assicura un suono dinamico e immersivo. La praticità è un altro punto di forza, con funzionalità come Scenario Mapping, OSD rapido e regolazione dell'altezza/angolazione, che rendono l'utilizzo più comodo e personalizzabile. Inoltre, pensando alla salute degli utenti, è dotato della tecnologia Eye-Care per minimizzare l'affaticamento della vista durante le lunghe sessioni di gioco.

Offerto al prezzo di soli 119,99€, rispetto al prezzo originale di 189€, BenQ MOBIUZ EX240N rappresenta un'opzione di acquisto eccellente per ogni giocatore alla ricerca di un monitor gaming che offra prestazioni impeccabili, qualità dell'immagine superiore e una considerevole cura per il comfort visivo. Questo monitor non solo esalta l'esperienza di gioco attraverso la sua tecnologia d'avanguardia e le sue funzionalità smart, ma si presenta anche come un investimento vantaggioso per qualità e prezzo.

