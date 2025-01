Il massimo realismo di volo con Thrustmaster TCA Quadrant Airbus Edition!

Se sei un appassionato di simulazioni di volo, il Thrustmaster TCA Quadrant Airbus Edition, ora in offerta a 81,99€ anziché 95,99€, è l’accessorio ideale per trasformare ogni volo virtuale in un’esperienza autentica. Ispirato agli iconici controlli Airbus, questo quadrante manetta è progettato per offrire precisione, comfort ed emozione, portandoti direttamente nella cabina di pilotaggio.

Perché acquistare Thrustmaster TCA Quadrant Airbus Edition?

Replica ergonomica Airbus : una fedele riproduzione dei controlli di volo Airbus, con dettagli che faranno la gioia di ogni pilota virtuale.

: una fedele riproduzione dei controlli di volo Airbus, con dettagli che faranno la gioia di ogni pilota virtuale. Controllo totale : dotato di 2 assi di navigazione, 16 pulsanti e controlli, tra cui tacche, selettori e un meccanismo per gli inversori di spinta, ti consente di gestire ogni fase del volo: decollo, volo, atterraggio e manovre a terra.

: dotato di 2 assi di navigazione, 16 pulsanti e controlli, tra cui tacche, selettori e un meccanismo per gli inversori di spinta, ti consente di gestire ogni fase del volo: decollo, volo, atterraggio e manovre a terra. Flessibilità di pilotaggio : i selettori meccanici permettono di disattivare i fermi e gli inversori di spinta, adattandosi a qualsiasi tipo di aeroplano e modalità di volo.

: i selettori meccanici permettono di disattivare i fermi e gli inversori di spinta, adattandosi a qualsiasi tipo di aeroplano e modalità di volo. Tecnologia magnetica avanzata : grazie ai sensori privi di contatto e all’assenza di potenziometri, il quadrante garantisce una durata illimitata e una precisione eccezionale.

: grazie ai sensori privi di contatto e all’assenza di potenziometri, il quadrante garantisce una durata illimitata e una precisione eccezionale. Compatibilità estesa: è compatibile con i sistemi di timonaggio Thrustmaster T.Flight Rudder Pedals (TFRP) e Thrustmaster Pendular Rudder (TPR), oltre al TM Flying Clamp (venduti separatamente), per un’esperienza di simulazione completa.

Con oltre 30 anni di esperienza nella progettazione di accessori per videogiochi, Thrustmaster è sinonimo di affidabilità e innovazione. Con uno sconto del 15%, questa offerta a tempo limitato ti permette di risparmiare su un prodotto di alta qualità. Non perdere l’opportunità di arricchire la tua postazione di gioco con il Thrustmaster TCA Quadrant Airbus Edition a soli 81,99€ invece di 95,99€.