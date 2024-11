I migliori smartphone e smartwatch in offerta per il Black Friday 2024

Il Black Friday di Amazon è finalmente arrivato! Fino al 2 dicembre, è il momento ideale per aggiornare il vostro equipaggiamento tecnologico approfittando di sconti eccezionali su una vasta gamma di prodotti. Tra le offerte più interessanti di quest’anno spiccano quelle dedicate agli smartphone e smartwatch, indispensabili per chi desidera rimanere sempre connesso e al passo con le ultime innovazioni.

Se state cercando uno smartphone dalle prestazioni elevate, dotato di fotocamere avanzate e funzionalità innovative, o uno smartwatch in grado di monitorare la vostra salute e migliorare il vostro stile di vita, siete nel posto giusto! In questo articolo vi guideremo attraverso le migliori offerte del Black Friday 2024, selezionando i modelli più vantaggiosi per rapporto qualità/prezzo.

Ricordiamo che il Black Friday è un’occasione aperta a tutti, ma essere clienti Amazon Prime vi darà accesso a vantaggi esclusivi, come la spedizione rapida e gratuita e servizi inclusi come Amazon Prime Video, Prime Reading e Prime Gaming.

Iscriviti ora ad Amazon Prime!

I primi 30 giorni di Amazon Prime sono gratuiti, un'opportunità perfetta per testare il servizio. Al termine del periodo di prova, potrete scegliere di continuare l'abbonamento a soli 49,90€ all'anno. Gli studenti possono invece approfittare di un abbonamento scontato, a metà prezzo rispetto alla tariffa standard, godendo degli stessi servizi e vantaggi, compresi gli sconti Prime.

Le migliori offerte su smartphone e smartwatch del Black Friday