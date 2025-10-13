Quali sono i fumetti più venduti in fumetteria? Con l’enorme numero di uscite provenienti dalle diverse case editrici, è una domanda che ci poniamo spesso, ma raramente disponiamo dei dati per rispondere con precisione. Grazie alla collaborazione con mycomics.it, finalmente possiamo soddisfare la nostra curiosità: ecco la classifica dei 10 fumetti più venduti nella settimana dal 6 al 12 ottobre 2025.
I fumetti più venduti in fumetteria dal 6 al 12 ottobre 2025
1) Sakamoto Days 21 - Variant - Generation Manga 55 - Panini Comics
2) Un Mondo Sotto Destino 3 - Marvel Miniserie 289 - Panini Comics
3) Amazing Spider-Man 3 - Marvel Vs. Capcom Variant - Spider-Man - L'Uomo Ragno 876 - Panini Comics
4) Magic: The Gathering - Destroy all Humankind. They Can't Be Regenerated 8 - Panini Comics
5) I Diari della Speziale 15 - Jpop
6) Chainsaw Man 20 - Monsters 30 - Panini Comics
7) Spy x Family 15 - Planet Manga Presenta 122 - Panini Comics
8) L'Immortale Thor 23 - Thor 313 - Panini Comics
9) Undead Unluck 23 - Planet Action 89 - Panini Comics
10) Inazuma Eleven 1 - Jpop