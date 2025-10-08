Quali sono i fumetti più venduti in fumetteria? Con l’enorme numero di uscite provenienti dalle diverse case editrici, è una domanda che ci poniamo spesso, ma raramente disponiamo dei dati per rispondere con precisione. Grazie alla collaborazione con mycomics.it, finalmente possiamo soddisfare la nostra curiosità: ecco la classifica dei 10 fumetti più venduti nella settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025.
1) Jujutsu Kaisen - Sorcery Fight 28 - Variant con Booksaver - Manga Hero 63 - Panini Comics - Panini Comics
2) Dandadan 20 - Variant Tony Valente - Jpop
3) Il Monologo della Speziale Vol. 8 - Limited Edition - Dokusho Edizioni
4) Makeine - Too Many Losing Heroines 1 - Jpop
5) Topolino 3649 - Variant Lucca Comics 2025 1 - Panini Comics
6) Topolino 3650 - Variant Lucca Comics 2025 2 - Panini Comics
7) Gachiakuta 12 - Janku 18 - Edizioni Star Comics
8) Chainsaw Man 20 - Monsters 30 - Panini Comics
9) Gachiakuta 1 - Anime Variant - Janku Variant 1 - Edizioni Star Comics
10) Ruridragon 1 - Dragon 328 - Edizioni Star Comics