Quali sono i fumetti più venduti in fumetteria? Con così tante uscite dalle diverse case editrici, è una domanda che ci poniamo spesso, ma non sempre abbiamo i dati per soddisfare la nostra curiosità. Grazie alla collaborazione con mycomics.it, possiamo finalmente rispondere: ecco la classifica dei 10 fumetti più venduti nella settimana dall'8 al 14 settembre 2025.
I fumetti più venduti in fumetteria dall'8 al 14 settembre 2025
1) Chainsaw Man 20 - Monsters 30 - Panini Comics
2) Amazing Spider-Man 1 - Variant Marco Checchetto - L'Uomo Ragno 874 - Panini Comics
3) One Piece - Serie Blu 111 - Variant - Young Variant 369 - Edizioni Star Comics
4) Batman 118 - All'Ultimo Sangue! - Variant Batman Day - Panini Comics
5) Un Mondo Sotto Destino 2 - Variant Doomination - Marvel Miniserie 288 - Panini Comics
6) Amazing Spider-Man 1 - Variant Ryan Brown - L'Uomo Ragno 874 - Panini Comics
7) Spy x Family 15 - Planet Manga Presenta 122 - Panini Comics
8) Gokurakugai 5 - Collana Japan 184 - Panini Comics
9) My Love Story With Yamada-Kun at LV999 4 - Amici 325 - Edizioni Star Comics
10) Absolute Batman 5 - Panini Comics