Quali sono i fumetti più venduti in fumetteria? Con l’enorme numero di uscite provenienti dalle diverse case editrici, è una domanda che ci poniamo spesso, ma raramente disponiamo dei dati per rispondere con precisione. Grazie alla collaborazione con mycomics.it, finalmente possiamo soddisfare la nostra curiosità: ecco la classifica dei 10 fumetti più venduti nella settimana dal 13 al 19 ottobre 2025.
I fumetti più venduti in fumetteria dal 13 al 19 ottobre 2025
1) Topolino 3650 - Variant Lucca Comics 2025 2 - Panini Comics
2) Topolino 3649 - Variant Lucca Comics 2025 1 - Panini Comics
3) I Diari della Speziale 15 - Jpop
4) Enciclopedia dei Serial Killer - Burno
5) Jujutsu Kaisen - Sorcery Fight Cofanetto Vuoto (con Vol. 29-30) - Panini Comics
6) Jujutsu Kaisen - Sorcery Fight 29 - Variant con Acrilico - Manga Hero 64 - Panini Comics
7) 10 Cose che Voglio Fare Prima dei 40 Anni 2 - Panini Comics
8) Ken il Guerriero - Hokuto no Ken - Extreme Edition 15 - Panini Comics
9) The Bugle Call 9 - Panini Comics
10) Jujutsu Kaisen - Sorcery Fight 30 - Variant con Acrilico - Manga Hero 65 - Panini Comics