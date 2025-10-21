Avatar di Tao_37 0
Il principio di puntare sulla giocabilità ed il divertimento è giusto, ma iniziare una specie regressione e disinvestimento nella realizzazione grafica è un pò un passo indietro. Ciò dimostrerebbe quanto sarebbero inutili le uscite delle future nuive consol ps6 e xbox next ecc.
Da un lato ci vengono a dire che sono necessarie... e dall' altro lo negano dicendo che la grafica non è importante e che è meglio investire sulla giocabilità. Sinceramente mi sento un pò preso per il c...
