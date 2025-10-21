Il catalogo di PlayStation Plus si arricchisce oggi, 21 ottobre 2025, con una nuova e corposa ondata di titoli riservati agli abbonati dei piani Extra e Premium. Sony Interactive Entertainment ha annunciato l’arrivo di sette nuovi giochi all’interno del Game Catalog e di un grande classico, Tekken 3, disponibile per gli utenti Premium attraverso il Classics Catalog. Una selezione che mescola horror psicologico, action RPG e avventure narrative, offrendo esperienze di gioco pensate per soddisfare gusti e generi molto diversi.

Tra le novità più importanti spicca Silent Hill 2, remake del celebre survival horror firmato Team Silent, che torna in esclusiva su PS5 con un comparto tecnico profondamente rinnovato. L’atmosfera opprimente della cittadina avvolta nella nebbia e le inquietanti creature, guidate dall’iconico Pyramid Head, sono state ricreate con un livello di dettaglio mai visto prima, offrendo ai fan un viaggio nel terrore psicologico che rimane fedele all’essenza dell’originale del 2001.

Debutta anche Until Dawn nella sua versione completamente ricostruita per PlayStation 5. L’horror interattivo di Supermassive Games torna con grafica migliorata e animazioni più fluide, mantenendo intatta la tensione del gioco originale, dove ogni decisione può decretare la sopravvivenza o la morte dei protagonisti. Un titolo perfetto per chi ama l’ansia delle scelte morali e le atmosfere da slasher movie.

Nel segmento action spicca V Rising, un RPG survival vampiresco che mette il giocatore nei panni di un vampiro risvegliato dopo secoli di torpore. Tra cacce notturne, costruzione del proprio castello e battaglie online persistenti, il gioco offre una libertà totale e un mondo oscuro dove potere e sangue si intrecciano costantemente.

Per gli amanti dei JRPG arriva invece Yakuza: Like a Dragon, l’avventura di Ichiban Kasuga e del suo gruppo di reietti nella città di Yokohama. Con il suo sistema di combattimento a turni e 19 classi di lavoro, il titolo di Ryu Ga Gotoku Studio rimane una delle esperienze più originali e ironiche del franchise.

Tra le esperienze più narrative troviamo As Dusk Falls, un dramma interattivo che racconta decenni di vite e segreti intrecciati, e Poppy Playtime: Chapter 1, inquietante avventura horror ambientata in una fabbrica di giocattoli abbandonata. A completare il pacchetto arriva Wizard with a Gun, sandbox cooperativo in cui fino a quattro giocatori potranno combinare magia e caos in un mondo fantasy post-apocalittico.

Infine, gli abbonati Premium potranno tornare indietro nel tempo con Tekken 3, il leggendario picchiaduro per PlayStation ora migliorato con salvataggio rapido, rewind e filtri video. Un ritorno di peso che arricchisce ulteriormente un mese di ottobre davvero imperdibile per tutti i fan del mondo PlayStation.