Xbox é in crisi e quel ***************** di Phil Spencer non abbassa i prezzi o obbliga gli studi sotto Microsoft a fare titoli vendibili, ma li alza e continua a insistere su titoli a cui non giocherebbe neanche un bambino.



La vera salvezza di Xbox verrà da un cambio di vertici ma se la Microsoft è piena di PC master race tanto vale dirlo, discontinuare la Xbox e lasciare il monopolio alla Sony, dato che Microsoft si cura troppo poco delle sue console

