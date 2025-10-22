Il ritorno di Tony Montana nel mondo dei videogiochi sta per concretizzarsi in una forma inaspettata. La casa editrice hongkonghese EC Digital Entertainment ha annunciato la ripubblicazione della versione PC di Scarface: The World Is Yours, il celebre titolo action-adventure a mondo aperto del 2006.

Il gioco sarà disponibile su Steam ed Epic Games Store, anche se il lancio sulla piattaforma di Epic è già avvenuto in modo anticipato e non pianificato, a causa di quello che l'editore ha definito un problema tecnico durante la configurazione backend.

La vicenda del lancio prematuro ha costretto EC Digital Entertainment a chiarire pubblicamente la propria strategia.

In una nota pubblicata su Steam, l'azienda ha spiegato che Steam rappresenta la piattaforma principale per il rilascio a lungo termine e che stanno accelerando gli sforzi per finalizzare questa versione.

Chi visita attualmente la pagina Steam del gioco noterà contenuti provvisori che verranno aggiornati prima del lancio ufficiale. Sul fronte dei prezzi, la versione Epic Games Store è già acquistabile a 29,99 dollari.

Chi conosce la storia videoludica di Scarface ricorderà che il titolo originale debuttò su PlayStation 2, Xbox e PC nel 2006, seguito da una versione per Nintendo Wii l'anno successivo.

Il gioco si proponeva come sequel alternativo del film cult di Brian De Palma, immaginando uno scenario in cui Tony Montana sopravvive al massacro finale della sua villa.

Questa premessa narrativa permetteva ai giocatori di ricostruire l'impero criminale del protagonista partendo dalle macerie del suo fallimento.

Prodotto in caricamento

La caratteristica più interessante di questa riedizione riguarda l'aspetto grafico. EC Digital Entertainment ha sviluppato una modalità opzionale in alta definizione che sarà disponibile come contenuto scaricabile gratuito.

Secondo quanto dichiarato dall'editore, questa modalità utilizza tecniche assistite da intelligenza artificiale per migliorare determinati elementi visivi, mantenendo però intatta l'esperienza di gioco fondamentale.

L'approccio scelto è particolarmente rispettoso verso i puristi: i giocatori potranno passare in qualsiasi momento dalla grafica originale a quella migliorata e viceversa.

Dal punto di vista del gameplay, Scarface: The World Is Yours offre un'esperienza tipica dei sandbox action della metà degli anni Duemila.

I giocatori controllano Tony Montana in una Miami completamente esplorabile e senza interruzioni, con la possibilità di espandersi verso le isole circostanti.

Il sistema di combattimento enfatizza lo stile caratteristico del protagonista, con scontri a fuoco cinematografici accompagnati dalle immancabili provocazioni verbali del personaggio.

Tra le meccaniche distintive del gioco spicca la modalità Blind Rage, che rappresenta la trasposizione videoludica della furia incontrollabile di Montana.

Quando viene spinto oltre il limite, il protagonista entra in uno stato di rabbia letale che gli permette di infliggere danni maggiori e recuperare salute con ogni nemico eliminato.

Questa meccanica non solo arricchisce il sistema di combattimento, ma cattura efficacemente l'essenza violenta e imprevedibile del personaggio cinematografico.

L'elemento gestionale costituisce un altro pilastro dell'esperienza. I giocatori devono ricostruire l'impero criminale di Tony conquistando territori, gestendo attività di copertura, riciclando denaro sporco e stringendo accordi commerciali nel sottobosco criminale di Miami.

Questa progressione segue fedelmente il mantra del film: prima i soldi, poi il potere, infine la vendetta.

La struttura narrativa parte infatti dal tradimento subito da Tony per mano di Sosa, che lo ha privato della villa, del denaro e dell'intero impero costruito con violenza e determinazione.