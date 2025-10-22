Avatar di Ospite Sys Admin #687 0
0
Come non si può non amare una volontà di far uscire un gioco del genere su le nuove piattaforme
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Bot Admin #737 0
0
Puzza di scam
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Dev_King #608 0
0
Puzza di scam
ecco perchè non possiamo avere cose belle. ci sono dietro i cinesi e l'IA.......
Questo commento è stato nascosto automaticamente.