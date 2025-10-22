Gli appassionati di cavalli e avventure in stile western potrebbero trovare pane per i loro denti in un nuovo gioco ambientato nelle steppe mongole del XIII secolo. Si tratta di The Legend of Khiimori, un gioco di ruolo incentrato sull'esplorazione che sta attirando l'attenzione di chi ha amato Red Dead Redemption, soprattutto per il suo approccio realistico al rapporto tra cavaliere e destriero. Il titolo propone un'esperienza dove l'addestramento e l'allevamento dei cavalli diventano elementi centrali per affrontare un territorio vasto e spietato.

La Mongolia del Duecento rappresenta lo scenario perfetto per questo tipo di avventura. Come spiegano gli sviluppatori nella descrizione ufficiale su Steam, quella terra fu la patria dei migliori cavalieri della storia, e il gioco promette di catturare proprio quella dimensione epica attraverso paesaggi mozzafiato e climi estremi. I giocatori dovranno pianificare strategicamente i propri percorsi di consegna attraverso steppe infinite, cime innevate e deserti ardenti, gestendo i pericoli ambientali con attenzione.

Il sistema di allevamento costituisce il cuore dell'esperienza di gioco. Non si tratta semplicemente di cavalcare da un punto all'altro della mappa, ma di selezionare e accoppiare cavalli con caratteristiche specifiche per superare ostacoli particolari. Il gioco permette di sviluppare tratti specializzati attraverso le generazioni, migliorando progressivamente le capacità degli animali. Ogni cavallo richiede cure specifiche e addestramento personalizzato per esprimere il proprio pieno potenziale, un livello di dettaglio che ricorda l'attenzione maniacale che Rockstar Games dedicò ai destrieri nella propria saga.

Gli sviluppatori di Aesir Interactive sottolineano il realismo senza precedenti nel comportamento e nelle animazioni dei cavalli, aspetti che sono stati perfezionati e approvati da esperti del settore equestre. Questo approccio scientifico all'animazione animale rappresenta un punto di forza distintivo, promettendo un'esperienza autentica per chi cerca qualcosa di più profondo rispetto alle meccaniche semplificate tipiche di molti giochi d'avventura.

Chi volesse farsi un'idea concreta del progetto può ancora scaricare la demo resa disponibile durante lo Steam Next Fest della scorsa settimana. L'evento, che ogni anno porta migliaia di nuove dimostrazioni giocabili sulla piattaforma Valve, rappresenta un'occasione preziosa per i giocatori PC che vogliono tenere d'occhio i titoli in arrivo. Tra le migliaia di demo pubblicate però, trovare qualcosa che corrisponda ai propri gusti può risultare complicato, ed è per questo che The Legend of Khiimori merita un'attenzione particolare da parte degli amanti delle ambientazioni storiche e dell'esplorazione.

Il lancio completo non è comunque dietro l'angolo. Il gioco entrerà in Early Access il 3 marzo 2026, quindi manca ancora più di un anno prima di poterlo giocare in una versione più completa. Secondo i piani dello studio, questo periodo di accesso anticipato durerà circa dodici mesi e servirà a raccogliere feedback prezioso dalla comunità. L'obiettivo dichiarato è quello di raffinare i sistemi principali basandosi sulle reazioni dei giocatori, per arrivare preparati alla versione 1.0 prevista per il 2027.