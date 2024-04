HTC VIVE Pro 2 in OFFERTA a TEMPO su Amazon! -29%!

Il visore virtuale HTC VIVE Pro 2 è in promozione su Amazon al prezzo speciale di 977,47€, rispetto al costo originale di 1.375,86€. Questo significa che potrete avvantaggiarvi di uno sconto del 29%. Vantando una risoluzione 5K che mette in risalto i dettagli più fini e un campo visivo di 120 gradi, questo kit completo per la realtà virtuale su PC con sistema operativo Windows 10 offre un'esperienza di visione VR senza precedenti. L'ampio angolo di visuale si allinea in modo naturale con la visuale umana, mentre la frequenza di aggiornamento di 120 Hz e la struttura bilanciata assicurano un comfort visivo e un'adattabilità superiori, perfetti per sessioni prolungate di VR. Non perdete l'occasione di immergervi in un'esperienza visiva di alta qualità con l'HTC VIVE Pro 2 a un prezzo vantaggioso.

HTC VIVE Pro 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Si tratta di un sistema di realtà virtuale per PC che risponde alle esigenze degli appassionati di VR che cercano un'esperienza di visione di altissimo livello. Con una risoluzione di 4896 x 2448, offre dettagli incredibilmente nitidi, rendendo ogni mondo virtuale ancora più coinvolgente. È particolarmente consigliato a coloro che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità dell'immagine e sull'ampiezza del campo visivo, che, con 120 gradi, è progettato per allinearsi meglio alla visione umana.

Non solo i giocatori, ma anche i professionisti che utilizzano applicazioni VR ad alta intensità grafica beneficeranno enormemente delle sue caratteristiche, tra cui una frequenza di aggiornamento di 120 Hz che garantisce una visione fluida e senza interruzioni. Grazie alla sua struttura bilanciata e alla possibilità di regolazione, l'HTC VIVE Pro 2 assicura confort anche durante lunghe sessioni di utilizzo, soddisfacendo quindi sia le esigenze di chi lo usa per il lavoro che per il divertimento. La cura per il benessere visivo è visibile anche nella funzionalità di regolazione della distanza interpupillare (IPD), pensata per ridurre l'affaticamento degli occhi. Si adatta a un'ampia gamma di dimensioni della testa e tipi di visione, inclusi chi porta gli occhiali.

Con un prezzo ribassato da 1375,86€ a 977,47€, l'HTC VIVE Pro 2 rappresenta un'offerta eccezionale per chi cerca il massimo della tecnologia VR. La combinazione di alta risoluzione, ampia visione, e comodità di utilizzo fa di questo visore la scelta ideale sia per gli appassionati di realtà virtuale che per i professionisti. Questa è l'occasione perfetta per immergersi in mondi virtuali con qualità e comodità senza precedenti.

