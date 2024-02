PREZZO TOP: HP OMEN 17 con RTX 3080Ti con più di 630€ di sconto

Se siete appassionati di videogiochi e cercate un notebook da gaming con prestazioni straordinarie, ma a un prezzo accessibile, dovreste dare un'occhiata al modello HP OMEN 17-ck1001sl. Attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 20%, questo notebook è equipaggiato con una potente GPU Nvidia RTX 3080Ti e 16GB di DDR6. Nonostante il suo prezzo originale superiore ai 3000€, grazie a questa offerta, potete acquistare l'HP OMEN 17-ck1001sl per soli 2399,99€. Un'opportunità imperdibile per gli appassionati di gaming alla ricerca di prestazioni elevate a un prezzo conveniente.

HP OMEN 17-ck1001sl, chi dovrebbe acquistarlo?

Il notebook HP OMEN 17-ck1001sl è la scelta ideale per gli appassionati di gaming che cercano prestazioni e qualità visiva superiori. Dotato di un processore Intel Core i7-12700H, 32GB di RAM DDR5 e la potente NVIDIA RTX 3080Ti, questo laptop offre la potenza necessaria per giocare ai titoli più recenti con impostazioni grafiche al massimo. Il display QHD da 17,3" consente di godere di ogni dettaglio visivo, garantendo un'esperienza di gioco coinvolgente e immersiva. Con uno sconto del 20% su Amazon, ora potete acquistare HP OMEN 17-ck1001sl a un prezzo conveniente e godere delle sue straordinarie prestazioni.

Oltre alle straordinarie prestazioni nell'ambito del gaming, HP OMEN 17-ck1001sl è una scelta eccellente anche per i professionisti della creatività digitale. Con un potente processore Intel Core i7 12700H che raggiunge una velocità fino a 4,7GHz, 32GB di memoria RAM DDR5 a 4800MHz e un'unità SSD PCIe NVMe M.2 da 1TB, questo notebook offre la potenza necessaria per affrontare compiti esigenti come il ritocco fotografico, il video editing, la grafica e l'utilizzo di suite complesse come Microsoft e Adobe. La GPU NVIDIA GeForce RTX 3080Ti con 16GB GDDR6 gestisce la grafica, offrendo prestazioni eccezionali anche con i giochi più recenti e supportando la tecnologia ray-tracing. Questo portatile da gaming versatile, con oltre 630€ di sconto su Amazon, rappresenta un'opportunità straordinaria per chi cerca un dispositivo potente e portatile per soddisfare esigenze professionali e di intrattenimento.

