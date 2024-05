Questa TV 65" costa meno di 500€ ed è buona anche per videogiocatori

A quanto pare, le offerte tornano sempre, basta avere un po' di pazienza! Oggi è il turno della Hisense 65E63KT, una smart TV del 2023 di buona qualità. Equipaggiata con un pannello 4K, soddisfa le esigenze di molti consumatori, inclusi coloro che la usano con una console grazie alla modalità Game Mode Plus. Per la terza volta da quando è stata lanciata, Amazon la propone a soli 499€: un prezzo davvero conveniente per una TV da ben 65" e così versatile.

Hisense 65E63KT, chi dovrebbe acquistarla?

La Hisense 65E63KT è perfetta per chi cerca una smart TV con tecnologia avanzata, capace di offrire un'esperienza visiva di alto livello grazie alla risoluzione 4K, al Dolby Vision e alla compatibilità HDR 10+. Con uno schermo da 65", è ideale per grandi ambienti dove si vogliono guardare film, eventi sportivi o godersi sessioni di gaming coinvolgenti, grazie anche al Game Mode Plus che ottimizza le performance di gioco.

Il sistema operativo VIDAA U6, veloce e intuitivo, consente di accedere facilmente a contenuti on-demand, app e servizi di streaming preferiti, rendendola perfetta per gli appassionati di intrattenimento digitale. Inoltre, con l'integrazione di Alexa, questa smart TV diventa un vero centro di controllo per la smart home, permettendo di gestire dispositivi compatibili, effettuare ricerche e molto altro con semplici comandi vocali.

Il design antipolvere e il tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 garantiscono che la Hisense 65E63KT sia non solo un'aggiunta elegante all'arredamento di casa, ma anche un prodotto duraturo. Con un prezzo di listino di 599€, ora ridotto a 499€, rappresenta un'ottima scelta per chi vuole migliorare la propria esperienza televisiva senza affrontare una spesa troppo alta.

Vedi offerta su Amazon