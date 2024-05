UTILISSIMO HDD esterno Seagate Game Drive a 164€!

La Gaming Week di Amazon continua a deliziarci con numerose e interessanti offerte nel mondo del gaming, e oggi c'è una che farà sicuramente felici i giocatori PlayStation! Sullo store, oltre a una vasta selezione di ottimi videogiochi per tutte le console a prezzi scontati, è disponibile anche l'hard disk esterno Seagate Game Drive, con una capacità di 4TB, progettato appositamente per PS4 e PS5, con uno sconto del 18% al prezzo di 164,31€ anziché 199,99€! Un'affare da non perdere, specialmente considerando quanto sia limitato lo spazio disponibile su PS5, considerando le dimensioni di molti giochi odierni.

Hard disk esterno Seagate da 4TB, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HDD esterno Seagate Game Drive da 4 TB per PS4 e PS5 rappresenta la scelta ideale per quei giocatori che si trovano a dover gestire lo spazio di archiviazione limitato delle loro console e che desiderano una soluzione pratica a questo problema. Con una generosa capacità di archiviazione di 4 TB, questo hard disk consente di conservare decine di giochi senza alcun problema. La sua compatibilità garantita sia con PS4 che con PS5 lo rende un complemento essenziale per migliorare l'esperienza di gioco, garantendo prestazioni ottimali grazie alla sua licenza ufficiale PlayStation.

Grazie all'installazione rapidissima e all'interfaccia USB 3.2 Gen 1, gli utenti possono iniziare a giocare in meno di due minuti, semplificando il trasferimento dei giochi da e verso la console senza alcun intoppo. Questo rende l'HDD esterno Seagate Game Drive una soluzione perfetta per chi desidera una biblioteca di giochi ampia e sempre accessibile, senza preoccupazioni legate alla capacità di archiviazione.

Stiamo parlando di un prodotto eccellente e funzionale che, venduto ad un prezzo competitivo, può fare la differenza per numerosi giocatori! È un'opportunità da non lasciarsi sfuggire, soprattutto considerando che i giorni della Gaming Week stanno per terminare e c'è il rischio che il prodotto vada esaurito. Lo trovate oggi in offerta a 164,31€ con lo sconto del 18%.

Vedi offerta su Amazon