SVUOTATUTTO AMAZON: Hogwarts Battle Incanti e Pozioni in sconto dell'11%

Ottime notizie per gli appassionati di Harry Potter! L'espansione Incanti e Pozioni per il gioco da tavolo Hogwarts Battle è attualmente in offerta speciale su Amazon. Potrete acquistarla al prezzo imperdibile di 27,61€, risparmiando l'11% sul prezzo originale di 31,10€. Un vero affare per gli appassionati di Harry Potter e dei giochi da tavolo che desiderano immergersi nel Wizarding World insieme ad amici e parenti!

Harry Potter Hogwarts Battle: Incanti e Pozioni, chi dovrebbe acquistarlo?

Destinata agli appaggionati dagli 11 anni in su, questa espansione è progettata per 2-5 giocatori, in modo da vivere l'esperienza di gioco nel magico mondo di Harry Potter con amici e familiari. Unitevi a Harry, Ron, Hermione, Neville e Ginny, sfruttate il vostro ingegno per lanciare incantesimi strategici, raccogliere ingredienti preziosi e preparare pozioni fondamentali per salvare il mondo magico dalle più oscure minacce.

La partita, con una durata media di 30-60 minuti, si presta perfettamente a serate e pomeriggi divertenti. Con una confezione completa di 161 carte, plance incanto e altri componenti, Incanti e Pozioni offre un'esperienza unica per chiunque voglia unirsi alle forze del bene nell'affrontare le sfide contro Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato!

Hogwarts Battle: Incanti e Pozioni vi affascinerà grazie al suo connubio di strategia e magia, diventando un autentico must-have per gli appassionati della saga di Harry Potter. Raccomandiamo vivamente l'acquisto per arricchire le vostre serate con una magica compagnia. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di ottenere questo straordinario gioco a soli 27,61€, beneficiando di uno sconto dell'11%!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!