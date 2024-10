Halloween GOG: partono i saldi con sconti sino al 95%

È ufficiale: i saldi di GOG dedicati ad Halloween sono finalmente arrivati, portando sconti da paura su una selezione di giochi che sapranno soddisfare qualsiasi appassionato di videogiochi. Fino al 5 novembre, potete approfittare di sconti che toccano il 95% su una vasta gamma di titoli, dai classici horror ai giochi di avventura più recenti, tutto rigorosamente senza DRM. La piattaforma offre migliaia di titoli scontati, una vera occasione per ampliare la vostra libreria digitale risparmiando.

Saldi Halloween GOG, perché approfitarne?

Tra le promozioni più interessanti di questa edizione, spicca F.E.A.R. Platinum, in offerta a soli 0,98€ con uno sconto straordinario dell'89%, perfetto per chi desidera immergersi in un FPS ricco di tensione e adrenalina. Se invece cercate un’esperienza più ampia, il bundle della serie completa di Metro è disponibile a 9,59€ con uno sconto dell'84%: un’offerta imperdibile per esplorare gli scenari post-apocalittici della serie. Gli amanti del survival horror troveranno irresistibile anche il pacchetto dedicato alla trilogia di Resident Evil, proposto a 22,49€ con uno sconto del 10%, ideale per rivivere l'orrore in alta definizione.

Con migliaia di titoli in scontoin sconto, le categorie spaziano dai giochi d'azione a quelli di strategia, fino agli indie più originali. Questa varietà rendono i saldi Halloween di GOG una delle occasioni migliori dell’anno per aggiornare la vostra collezione, approfittando di prezzi incredibili.

Non lasciatevi sfuggire queste offerte: date un’occhiata alla pagina dedicata su GOG per scoprire tutte le promozioni attive e trovare il gioco perfetto per trascorrere un Halloween all’insegna del gaming. Con migliaia di titoli scontati e ribassi che non si vedono ogni giorno, questo è il momento ideale per riempire il carrello e vivere l’esperienza horror direttamente dal vostro PC.

