Guida ufficiale Metaphor ReFantazio: ecco dove effettuare il preorder al miglior prezzo

Che Metaphor: ReFantazio sia un gioco semplicemente immenso, probabilmente lo avete già colto dalla nostra recensione e dal fatto che abbia portato a casa anche il GOTY 2024 votato dalla nostra redazione.

La nuova opera degli autori di Persona 5, non a caso, si prepara ora a ricevere anche una titanica guida strategica ufficiale, che sarà firmata da Future Press e che promette quasi 600 pagine di dettagli e informazioni su come completare tutto al 100%. I pre-ordini su Amazon sono già aperti, ma cosa includerà nel dettaglio questo bel volume con copertina rigida?

Guida ufficiale Metaphor: ReFantazio: cos’è e di cosa parla?

Come suggerisce il nome, si tratta di una guida strategica ufficiale completa, il che significa che nelle sue pagine è possibile trovare risposte a qualsiasi domanda abbiate su Metaphor: ReFantazio, sui suoi personaggi e il suo sistema di gioco.

Immaginatela come una sorta di enciclopedia, ben rifinita per compiacere anche i collezionisti, dedicato a tutto ciò che c'è da sapere sull'universo di Metaphor, approvata e verificata prima della pubblicazione direttamente dagli autori del gioco.

Guida ufficiale Metaphor: ReFantazio: quando esce?

L'uscita è prevista per il 28 febbraio prossimo, con le spedizioni che dovrebbero arrivare agli acquirenti italiani all'inizio di marzo.

Considerando che il gioco è uscito lo scorso ottobre, non si tratta nemmeno di un lancio così in ritardo rispetto al debutto di Metaphor.

Ma chi dovrebbe acquistarla?

Il pubblico di una guida ufficiale di solito si distingue in due tipologie di utenti – che possono anche sovrapporsi. I primi sono quelli che sono in cerca di una guida per scoprire tutti i segreti di Metaphor e, perché no, per completare al 100% tutto quello che il JRPG ha da offrire.

La guida, segnaliamo, è interamente in inglese, ma se siete agili con la lingua straniera non avrete problemi – ed è anche ricca, nelle sue quasi 600 pagine, di immagini che aiutano a orientarsi tra ambientazioni, archetipi e bestiario dei mostri.

I secondi utenti interessati sono coloro che intendono portare a casa uno splendido libro da collezione dedicato al gioco, rifinito con un'ottima copertina rigida e un'accurata rilegatura: anche se non avete bisogno di indicazioni strategiche per il gioco, insomma, è un bell'oggetto da aggiungere alla vostra collezione se avete amato Metaphor.

Quanto costa e dove acquistarla?

Al momento la guida è disponibile per il pre-ordine su Amazon (trovate il link anche qui sotto) e ha un prezzo di 56,25€. Come sempre, Amazon propone la prenotazione al prezzo minimo, il che significa che se il costo dovesse abbassarsi da oggi al lancio, paghereste quello minimo mai riportato sulle pagine del rivenditore.

Amazon