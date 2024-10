Guida ufficiale Assassin's Creed Shadows: ecco dove effettuare il preorder al miglior prezzo

Aggiornamento 30 ottobre: L'uscita della guida ufficiale di Assassin's Creed Shadows è stata posticipata al 15 febbraio 2025.

Ubisoft ha recentemente annunciato il preorder per la guida strategica ufficiale di Assassin's Creed Shadows, disponibile per chi desidera un compagno di viaggio che li guidi attraverso le intricate sfide di questo nuovo capitolo del famoso franchise. Il prodotto sarà distribuito ufficialmente in Italia da Bandai Namco. Scopriamo insieme come ottenere la vostra copia! Inoltre, non dimenticate di consultare la nostra guida al preorder del gioco!

Guida ufficiale Assassin's Creed Shadows: cos’è e di cosa parla?

La guida ufficiale di Assassin's Creed Shadows è stata sviluppata in collaborazione con il team di Ubisoft e offre un compendio mirato per esplorare tutte le missioni principali, obiettivi opzionali e sfide del gioco. Un diagramma esaustivo illustra come sbloccare le varie missioni e come affrontare al meglio le sfide. Le soluzioni complete includono ogni dettaglio delle missioni principali e secondarie, con immagini commentate e mappe, per non lasciare nulla al caso.

Inoltre, la guida include un atlante esaustivo che copre l'intera mappa del gioco, rivelando la posizione di punti di interesse, scrigni e oggetti preziosi. Il capitolo Inventario offre una panoramica di tutte le armi, risorse e strumenti, con dettagli sui parametri tecnici e valori percentuali utili. Il capitolo Maestria, infine, esplora gli alberi delle abilità, fornendo suggerimenti su come sfruttare al meglio le sinergie tra le abilità per diventare un vero Maestro Assassino.

Guida ufficiale Assassin's Creed Shadows: quando esce?

La guida ufficiale di Assassin's Creed Shadows sarà disponibile a partire dal 15 febbraio 2025, in concomitanza con il lancio del gioco. Se volete essere pronti a immergervi nell’avventura fin dal giorno di uscita, questa guida sarà il vostro compagno perfetto, fornendo soluzioni dettagliate e mappe per esplorare ogni angolo del vasto mondo di Assassin's Creed Shadows

Guida ufficiale Assassin's Creed Shadows: chi dovrebbe acquistarla?

Questa guida è perfetta per chi desidera completare Assassin's Creed Shadows al 100%, senza perdere nessun collezionabile o obiettivo opzionale. Grazie alla sezione Maestria, potrete potenziare il vostro personaggio in modo ottimale, massimizzando le abilità e sfruttando al meglio ogni sinergia. Anche i giocatori meno esperti troveranno in questa guida un valido alleato per esplorare liberamente l'immenso mondo di Assassin's Creed Shadows.

Inoltre, l'edizione da collezione vanta una copertina rigida premium e include 32 pagine extra esclusive, rendendola un must-have per i fan più accaniti della serie.

Guida ufficiale Assassin's Creed Shadows: quanto costa e dove acquistarla?

La guida è disponibile per il preorder presso i principali rivenditori, come Amazon, con prezzi variabili in base alla versione scelta. Se desiderate assicuravi una copia della Collector's Edition, vi consigliamo di agire velocemente, poiché le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente.

Assicuratevi la vostra copia della guida ufficiale di Assassin's Creed Shadows per non perdere nessun dettaglio di questa epica avventura.

Amazon

Edizione Standard | 24,99€

Edizione da collezione | 34,99€

Gamestop