Google Pixel Watch 2: oggi l’offerta imperdibile al minimo storico!

Se stai cercando uno smartwatch con tecnologia avanzata, funzionalità di monitoraggio della salute e un design elegante, è il momento giusto per approfittare di un’offerta incredibile: il Google Pixel Watch 2 è disponibile oggi al minimo storico di 199,99€. Con una serie di funzionalità all’avanguardia e il supporto dell’Intelligenza Artificiale di Google, questo dispositivo rappresenta il compagno ideale per chi desidera migliorare il proprio benessere e vivere in sicurezza.

Grazie a un nuovo sensore e all’integrazione con Fitbit, il Google Pixel Watch 2 offre un monitoraggio del battito cardiaco più preciso che mai. Potrai ottenere dati dettagliati sul tuo stato di salute e sulle tue performance fitness, permettendoti di ottimizzare gli allenamenti e tenere sotto controllo il tuo benessere. Tra le funzionalità principali troviamo:

Risposta del corpo di Fitbit : un sistema che analizza i segni di stress e ti aiuta a intervenire tempestivamente per gestire le situazioni difficili.

: un sistema che analizza i segni di stress e ti aiuta a intervenire tempestivamente per gestire le situazioni difficili. Monitoraggio della temperatura: un sensore dedicato rileva variazioni di temperatura che potrebbero essere legate al tuo ciclo mestruale, al sonno o a cambiamenti nel tuo stato di salute generale.

un sensore dedicato rileva variazioni di temperatura che potrebbero essere legate al tuo ciclo mestruale, al sonno o a cambiamenti nel tuo stato di salute generale. App ECG: valuta il ritmo cardiaco in tempo reale e ricevi notifiche per eventuali irregolarità direttamente nell’app Fitbit.

Il Google Pixel Watch 2 è progettato per offrire una maggiore tranquillità grazie a funzionalità di sicurezza avanzate:

Rilevamento delle cadute : in caso di incidente, il dispositivo può contattare automaticamente i servizi di emergenza se non rispondi.

: in caso di incidente, il dispositivo può contattare automaticamente i servizi di emergenza se non rispondi. SOS emergenze : un pulsante dedicato ti permette di avvisare i contatti di fiducia o i numeri di pronto intervento in situazioni di pericolo.

: un pulsante dedicato ti permette di avvisare i contatti di fiducia o i numeri di pronto intervento in situazioni di pericolo. Condivisione della posizione: durante le tue attività all’aperto, puoi impostare un timer che, se non viene disattivato, invia la tua posizione ai tuoi contatti più stretti.

A soli 199,99€, il Google Pixel Watch 2 offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Se sei appassionato di fitness, una persona attenta al benessere o semplicemente alla ricerca di uno smartwatch completo e sicuro, questa è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Acquista il Google Pixel Watch 2 oggi stesso e scopri un nuovo modo di prenderti cura di te stesso!