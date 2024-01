Google Pixel Buds A a un SUPER prezzo: solo 79€

L'uso degli auricolari wireless è ormai diventato una parte della nostra quotidianità, anche perché una volta che si provano è difficile tornare indietro, per via della loro grande praticità. Il discorso vale anche per i Google Pixel Buds A-Series, gli auricolari pensati da Google per adattarsi a tutte le orecchie, permettendovi di rimanere sempre connessi al vostro smartphone – che sia per sentire musica o per rispondere alla telefonata che stavate aspettando. E il tutto, ora a solo 79€, con un netto risparmio rispetto ai 95,87€ normalmente previsti.

Google Pixel Buds A-Series, chi dovrebbe acquistarli?

Per gli amanti della musica e della tecnologia che cercano la comodità senza rinunciare alla qualità sonora, i Google Pixel Buds A-Series potrebbero rappresentare la vostra scelta ideale: grazie alla tecnologia di suono adattivo, possono infatti sistemare automaticamente il volume per adattarlo alla location in cui vi trovate – che si tratti dell'ufficio o che stiate facendo una corsa al parco.

E, a proposito di corse al parco, si tratta di auricolari ideali anche per chi ama fare sport e movimento: non solo perché la batteria garantisce fino a cinque ore di ascolto con una sola ricarica (e con la custodia portatile per la ricarica si arriva a ventiquattro), ma anche perché il suo design è stato pensato per non scivolare e rimanere saldo, eppure comodo, nelle vostre orecchie.

Tramite Bluetooth avete la possibilità di collegarli al vostro smartphone per rispondere alle telefonate, ma anche per sfruttare l'assistente vocale chiamando "Hey Google". Se volete approfondire, vi raccomandiamo anche la recensione completa del nostro sito gemello Tom's Hardware, che è rimasto particolarmente impressionato dalla qualità dei Google Pixel Buds A-Series.

Considerando il prezzo estremamente accessibile – soprattutto rispetto ad altri concorrenti nella stessa nicchia di mercato – parliamo quindi di auricolari wireless che uniscono in modo ottimo qualità e prezzo, permettendovi di portare a casa tutte le comodità dell'esperienza wireless senza esborsi eccessivi.

