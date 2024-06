SUPER SCONTO! Pixel 7a oggi vi costa SOLO 350€!

Google Pixel 7a è uno smartphone di alta qualità pensato per gli utenti alla ricerca di ottime prestazioni che però non vogliono spendere cifre esorbitanti. Pur non essendo l'ultimo modello rilasciato sul mercato, Pixel 7a offre un'esperienza top di gamma a un prezzo speciale, oggi ancora più basso grazie a questa vantaggiosa offerta Ebay. Infatti, oggi potete acquistare l'ottimo smartphone di Google al prezzo incredibilmente conveniente di 349,90€, ottenendo così il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato!

Google Pixel 7a, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto di Google Pixel 7a è consigliato agli utenti alla ricerca uno smartphone che offra ottime prestazioni e una straordinaria qualità fotografica a un prezzo accessibile. Grazie alle sue ottimizzazioni software, soffre scatti paragonabili ai top di gamma anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, il processore Google Tensor G2 garantisce prestazioni veloci ed efficienti con un focus particolare sulla sicurezza e sulla privacy. Infatti, il chip di sicurezza Titan M2 e la VPN di Google One integrata garantisce un'esperienza d'uso sicura e al riparo dalle minacce della rete.

Google Pixel 7a si distingue per la sua fotocamera di alta qualità e le funzionalità di sicurezza avanzate. Tuttavia, uno dei suoi punti di forza è anche l’autonomia della batteria. Anche se potrebbe non essere la migliore della categoria, Pixel 7a promette oltre 24 ore di funzionamento, che possono essere estese fino a 3 giorni grazie alla modalità di risparmio energetico estremo. Inoltre, è perfetto per chi desidera passare a un dispositivo Pixel senza complicazioni, grazie alla facilità di trasferimento dei dati da qualsiasi smartphone.

Con la ricarica rapida come valore aggiunto, Google Pixel 7a va oltre le esigenze di base, soddisfacendo anche gli utenti più esigenti che cercano prestazioni elevate a un prezzo competitivo di 349,90€. Le scorte sono limitate, ma in questo caso, non è necessario applicare alcun coupon. Potete semplicemente aggiungere il prodotto al carrello e completare l’acquisto.

Vedi offerta su eBay