Goditi un'esperienza di gioco immersiva con questo monitor Dell 27" 165Hz, oggi a MENO DI 230€!

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming che unisca prestazioni elevate e un prezzo accessibile, non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon. Dell G2724D è disponibile a soli 229,99€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo più basso recente di 287,76€. Un’occasione imperdibile per migliorare la vostra postazione gaming con un dispositivo dalle caratteristiche straordinarie. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

Dell G2724D, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor Dell G2724D è perfetto per i gamer che vogliono un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Con un pannello Fast IPS da 27 pollici e una risoluzione QHD (2.560x1.440 pixel), offre una qualità dell’immagine eccellente, con colori vividi e dettagli nitidi. Il refresh rate di 165 Hz e il tempo di risposta di 1 ms garantiscono reattività immediata e fluidità anche nelle scene d’azione più veloci.

Grazie alle tecnologie AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-SYNC Compatible, potrete dire addio al tearing e allo stuttering, ottenendo una sincronizzazione perfetta tra monitor e scheda grafica. La certificazione VESA DisplayHDR 400 e una copertura cromatica del 99% dello spazio sRGB assicurano colori accurati e immagini brillanti, ideali non solo per il gaming ma anche per l’editing e la creazione di contenuti.

Dell G2724D offre una connettività completa con due porte DisplayPort e una HDMI, rendendolo compatibile con PC e console. Supporta un refresh rate fino a 120 Hz in QHD con HDR sulle console, migliorando l’esperienza di gioco. Il design con cornici ultrasottili su tre lati massimizza l’area visiva e si adatta perfettamente a configurazioni multi-monitor.

Disponibile a soli 229,99€, Dell G2724D rappresenta un ottimo investimento per chi desidera performance di alto livello a un prezzo competitivo. Con un pannello avanzato, tecnologie all’avanguardia e un design elegante, è una scelta eccellente per ogni tipo di gamer.

Vedi offerta su Amazon