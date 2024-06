Giocate ai vostri titoli preferiti su ASUS ROG Ally! Oggi IN OFFERTA a SOLI 599€!

Se siete appassionati di tecnologia e videogiocatori incalliti, c'è un'offerta imperdibile che non potete lasciarvi sfuggire. ASUS ROG Ally, uno dei dispositivi più ricercati nel mondo del gaming, è disponibile su Amazon con uno sconto del 25%, al prezzo di 599€ rispetto a quello consigliato di 799€. Questa offerta rappresenta un'occasione unica per chi desidera un dispositivo di alta qualità senza dover spendere una fortuna. E se in seguito vi servirà una microSD per espandere la memoria, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida dedicata.

ASUS ROG Ally, chi dovrebbe acquistarla?

ASUS ROG Ally Console è stata progettata per gli appassionati di gaming alla ricerca di una soluzione versatile, compatta e altamente performante. È l'ideale per chi desidera unire la potenza di un PC da gaming con la portabilità e l'ergonomia di una console, garantendosi così l'accesso alla propria libreria di giochi online e alle principali piattaforme di gaming ovunque si trovi. Con il suo processore AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 GB di RAM e 512 GB SSD PCIE, questa console non solo soddisfa le esigenze di chi richiede prestazioni elevate per sessioni di gioco intense, ma è anche perfetta per chi vuole usufruire di una macchina da gioco che funge altresì da PC portatile a tutti gli effetti, grazie al sistema operativo Windows 11.

Coloro che pongono attenzione alla qualità costruttiva e al design non rimarranno delusi: ASUS ROG Ally offre un'esperienza visiva eccezionale su un display touchscreen da 7", supportata da un design ergonomico che minimizza la fatica durante le lunghe sessioni di gioco. Il sistema dual-fan per la dissipazione del calore e la possibilità di espandere la memoria tramite SD card o collegare una scheda grafica esterna ne aumentano ulteriormente il valore. Inoltre, la promessa di una ricarica della batteria al 50% in soli 30 minuti rende questa console un compagno di viaggio ideale per i gamer.

Questa offerta su Amazon non durerà per sempre, quindi vi consigliamo di agire rapidamente per approfittare dello sconto del 25% sull'ASUS ROG Ally. Con un prezzo di 599€ invece di 799€, non solo risparmierete una somma considerevole, ma vi assicurerete un dispositivo di qualità superiore che vi accompagnerà nelle vostre avventure.

Vedi offerta su Amazon