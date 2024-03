L'OTTIMA Gigabyte VISION D oggi a PREZZO SUPER! (-258€)

Se state cercando una scheda madre compatibile con le CPU Intel delle serie Comet Lake e Rocket Lake, e desiderate un modello progettato per ottimizzare le prestazioni con queste CPU Intel di generazioni precedenti, oggi è il momento giusto per considerare l'acquisto della Gigabyte VISION D. Questo componente fondamentale per il vostro sistema è disponibile al prezzo recente più vantaggioso e potrete acquistarla per soli 258,40€, un'opportunità imperdibile se si considera che solo pochi giorni fa il suo prezzo era di 437,68€.

Gigabyte VISION D, chi dovrebbe acquistarla?

La Gigabyte VISION D è la scelta ideale per coloro che stanno costruendo o aggiornando un PC destinato a utilizzi che variano dal gaming all'uso professionale, specialmente in settori come il graphic design, l'editing video e la produzione audio. Supportando i processori Intel Core di 11a e 10a generazione, fornisce una solida base per assemblare una workstation di alta qualità o un PC gaming di ottimo livello.

Uno dei suoi principali vantaggi è la connettività, grazie alla presenza di Intel Thunderbolt 4, che assicura trasferimenti dati ultrarapidi e la possibilità di collegare più schermi o dispositivi con un'unica interfaccia. Inoltre, la scheda madre è dotata di una rete LAN Intel 2.5GbE per connessioni internet più veloci e affidabili, oltre al supporto Wi-Fi 6 per una copertura wireless estesa e efficiente.

Chi ha bisogno di una larghezza di banda elevata e di una latenza minima nei propri progetti troverà nella Gigabyte VISION D, oggi venduta eccezionalmente a 258,40€, una soluzione che soddisfa perfettamente queste esigenze. L'offerta è allettante, ma prima di procedere all'acquisto, è fondamentale verificare la compatibilità con le memorie RAM e il processore attualmente in uso.

Vedi offerta su Amazon