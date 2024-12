GameSir G8 Galileo a 61€: il controller per gioco mobile senza limiti!

Se sei un appassionato di giochi mobile e cerchi un controller per migliorare la tua esperienza di gioco, il GameSir G8 Galileo è l'opzione che fa per te. Disponibile ora a soli 61,71€ con un risparmio del 31% rispetto al prezzo precedente di 89,98€, questo controller è l'ideale per giocare su iPhone 15, dispositivi Android e molti altri telefoni con porta Type-C. Con un design innovativo e funzionalità avanzate, è l'accessorio perfetto per chi vuole giocare ai suoi titoli preferiti in modo professionale.

Il controller si adatta perfettamente a dispositivi con dimensioni comprese tra 110 mm e 185 mm, senza limiti di larghezza. Inoltre, il design è stato pensato per garantire che anche i telefoni con fotocamere rialzate possano essere utilizzati senza problemi, offrendo un'esperienza di gioco stabile e senza interruzioni. È dotato di trigger effetto Hall personalizzati, che eliminano il problema della deriva e garantiscono una precisione estrema durante il gioco. La sensibilità dei trigger lineari a 256 passaggi permette di ripristinare l'effetto dell'acceleratore da corsa in modo realistico, rendendo i giochi FPS ancora più coinvolgenti.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la funzione di ricarica pass-through, che ti permette di continuare a giocare mentre ricarichi il dispositivo, senza interruzioni. Inoltre, con i tre joystick intercambiabili di diverse altezze, puoi scegliere il controllo che meglio si adatta ai diversi tipi di gioco. Non solo, il controller è completamente personalizzabile tramite l'app GameSir, disponibile per dispositivi Android, che ti consente di creare profili, mappare i pulsanti e ottimizzare la risposta dei joystick e dei trigger in base alle tue preferenze.

Se ami il gioco mobile e vuoi portare la tua esperienza al livello successivo, il GameSir G8 Galileo è un must. Con il suo design ergonomico, la compatibilità universale e le funzionalità avanzate, ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per dominare i tuoi giochi preferiti. Approfitta della promozione e risparmia il 31% acquistandolo a soli 61,71€ invece di 89,98€.