Frullatore Nutribullet ora al prezzo PIU' BASSO di sempre

Ingerire cibi sani non è sempre facile, soprattutto quando si è molto impegnati: ad aiutare spesso c'è la possibilità di dedicarsi ai frullati, ed ecco perché avere a disposizione un frullatore portatile e leggero come Nutribullet può dare una grossa mano. Anche perché ora potete portarlo a casa a soli 32,99€, in sconto rispetto ai 39,99€ previsti di listino su Amazon.

Frullatore leggero Nutribullet, chi dovrebbe acquistarlo?

Il frullatore leggero Nutribullet è l'alleato perfetto per chi è sempre in movimento e non vuole rinunciare alla freschezza e alla naturalità di frullati e smoothies fatti in casa. La sua compattezza e leggerezza lo rendono un ottimo compagno di viaggio, ideale per gli amanti dell'outdoor, per chi frequenta palestre o per chiunque necessiti di una soluzione pratica durante le giornate lavorative fuori ufficio. Garantisce oltre 15 cicli di frullatura, consentendovi di godere della vostra bevanda preferita in qualsiasi momento.

Se avete uno stile di vita dinamico e ricercate un dispositivo che vi permetta di nutrirvi in modo sano ed equilibrato senza sacrificare comodità e tempo, questo frullatore multifunzione è insomma quello che fa per voi: è dotato di lama a 4 punte in acciaio inox e di un bicchiere da 475 ml – che potete pulire rapidamente grazie al lavaggio in lavastoviglie. La ricarica si esegue facilmente con un cavo USB-C, il che rende il Nutribullet una scelta intelligente e anche molto pratica da utilizzare.

Dotato di batteria da 2000 mAh, il frullatore è quindi ideale per chi è sempre in movimento e ha bisogno di unire praticità e affidabilità.

