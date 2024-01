Questo frullatore Moulinex è un AFFARE! (-31%)

Siete alla ricerca di un frullatore di qualità che possa rendere le operazioni in cucina più semplici e veloci? Oggi potete approfittare di una vantaggiosa offerta Amazon grazie alla quale potete acquistare il frullatore Moulinex Perfect Mix+ con uno sconto del 31% sul prezzo di listino. Infatti, il dispositivo è oggi disponibile a soli 89,99€, un vero affare, se si considera il prezzo di partenza di 129,99€.

Moulinex Perfect Mix+, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete amanti delle bevande fresche e nutrienti, come succhi e frullati, o se siete appassionati di cucina e cercate un alleato per tritare, frantumare e mescolare con rapidità e precisione, il frullatore Moulinex Perfect Mix+ rappresenta una soluzione ideale, soprattutto considerando l'attuale rapporto qualità/prezzo. Il suo potente motore da 1200 W e le lame affilate in acciaio capaci di ruotare ad alta velocità garantiscono a una miscelazione fino al 30% più veloce, perfetta per creare una grande varietà di ricette in modo semplice e veloce.

Progettato con una generosa capacità di 1,5 litri, Moulinex Perfect Mix+ si rivela utile anche per preparazioni abbondanti, come cocktail, frullati o per creare creme e mousse per banchetti e feste tra amici.

L'innovativo programma di autopulizia semplifica notevolmente la manutenzione, garantendovi una pulizia impeccabile con l'aggiunta di acqua. Inoltre, il bicchiere di frullatura in Tritan, materiale plastico resistente, sicuro per il contatto con gli alimenti e resistente a cadute e urti, può essere comodamente lavato in lavastoviglie.

Moulinex Perfect Mix+ si presenta come un frullatore ad alta velocità dalle eccellenti prestazioni e attualmente vanta anche un ottimo rapporto qualità/prezzo grazie al corposo sconto del 31% offerto da Amazon.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!