Football Manager 2024 a SOLI 37€! OFFERTA IMPERDIBILE a -29%!

Football Manager 2024 è ora disponibile su Amazon al prezzo speciale di 36,99€, rispetto al costo originale di 52,34€. Questo rappresenta un risparmio del 29% sul costo abituale. Nel gioco, avrai l'opportunità di scrivere la tua epopea calcistica, gestendo alcuni dei club più prestigiosi al mondo. Se sei appassionato di strategie, questo titolo ti permette di selezionare o creare uno stile tattico vincente. Inoltre, potrai sviluppare giovani talenti e costruire la tua squadra dei sogni per vincere i più grandi titoli. Con Football Manager 2024, potrai testare le tue abilità manageriali in confronto con i migliori al mondo.

