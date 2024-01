E-SCOOTER DUCATI PRO-I CROLLA a €359! Occasione IMPERDIBILE

Siete alla ricerca di un modo efficiente e stiloso per muovervi in città? L'e-scooter Ducati PRO-I Evo Safe Ride è la scelta ideale, con il suo motore da 350 W e pneumatici da 8,5" per un'esperienza di guida sicura e confortevole. Il design è sia pratico che sicuro, grazie al sistema di chiusura facile, al peso leggero di soli 12 Kg e alla doppia leva di freno anteriore e posteriore. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo innovativo mezzo!

E-scooter Ducati PRO-I Evo Safe Ride, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete alla ricerca di un mezzo agile e pratico per spostarvi in città, il Ducati PRO-I Evo Safe Ride è ciò che fa per voi. Con un motore da 350 W e pneumatici da 8,5 pollici, è l'ideale per chi cerca un trasporto alternativo in grado di evitarvi il traffico e togliervi lo stress del parcheggio. Non lasciatevi ingannare dalla leggerezza di soli 12 Kg: questo e-scooter è robusto e sicuro, dotato di doppia leva freno anteriore e posteriore, fondamentali per i repentini stop in città.

Gli amanti della tecnologia apprezzeranno gli accorgimenti pensati per la sicurezza del viaggiatore: luci anteriori bianche o gialle, luci posteriori rosse, indicatori di direzione e cicalino sono tutte caratteristiche progettate per rendere ogni viaggio non solo comodo, ma anche sicuro. È l'accompagnatore perfetto per chi desidera muoversi con facilità, offrendo un sistema di chiusura semplice e veloce. Attualmente, viene proposto da Amazon a soli €359, con un risparmio netto del 28%.

In definitiva, il Ducati PRO-I Evo è un'eccellente scelta per chi uno scooter elettrico performance ma anche sicuro. Grazie alla sua facilità di utilizzo, è davvero adatto a tutti, e al prezzo a cui viene proposto in questo momento si tratta di un vero affare!

