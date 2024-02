SVUOTATUTTO AMAZON: Final Fantasy XVI Deluxe Edition in sconto dell'8%

Oggi Amazon propone un'offerta speciale per gli amanti della saga di Final Fantasy. La Deluxe Edition del sedicesimo capitolo è attualmente in promozione con uno sconto dell'8% sul prezzo di listino e potete acquistarla a 101,56€. Questa edizione esclusiva include il gioco base, una mappa in tessuto di Valisthea, e uno Steelbook speciale di Clive Rosfield. Lasciatevi catturare da scontri titanici e da un'azione dinamica grazie ai poteri degli Eikon. La narrazione grintosa e realistica vi trascinerà in un regno di ineguagliabile bellezza, Valisthea, dilaniato dal conflitto e da una minaccia oscura.

Final Fantasy XVI - Deluxe Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

L'edizione Deluxe di Final Fantasy XVI è pensata per gli appassionati di lunga data della serie e per i nuovi giocatori attirati dalle avventure epic fantasy. Si tratta di un ottimo acquisto sia per chi ha già giocato e apprezzato il gioco originale, sia per chi non ha ancora messo le mani sull'ultimo capitolo della saga e desidera ottenere un'edizione da collezione. La peculiare mappa in tessuto di Valisthea e lo Steelbook dedicato al protagonista Clive Rosfield lo rendono un acquisto imperdibile per i collezionisti e per chi desidera immergersi a fondo nell'universo di Final Fantasy XVI.

Come abbiamo visto nella nostra recensione, Final Fantasy XVI si rivolge a chi privilegia la forma e lo spettacolo visivo, pur tenendo presente il percorso che la saga deve ancora compiere per tornare ai fasti di un tempo. Un must have per chi non vuole perdere l'ultima entusiasmante avventura di una delle serie più iconiche della storia dei videogiochi.

Oggi, approfittando dello sconto dell'8% offerto da Amazon, potete acquistare la Deluxe Edition di Final Fantasy XVI a 101,56€.

Vedi offerta su Amazon