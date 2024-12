Festeggia il Natale con LEGO: punti VIP DOPPI fino al 10 dicembre!

Se siete alla ricerca del set LEGO perfetto, questo è il momento giusto per farlo! Fino al 10 dicembre, acquistando sul sito ufficiale LEGO, potrete accumulare punti VIP doppi su tutti i vostri acquisti. Che siate appassionati di costruzioni dettagliate, amiate creare ambientazioni festose o vogliate regalare un sorriso a qualcuno, questa promozione è imperdibile. Con set dedicati a bambini dai 18 mesi agli adulti, troverete sicuramente qualcosa che farà al caso vostro.

Offerte LEGO, perché approfittarne?

LEGO vi dà la possibilità di ottenere punti VIP doppi su tutti gli acquisti. Un'ottima occasione per sbizzarrirsi con i regali di Natale. Tra i tanti set disponibili, vi segnaliamo alcune proposte imperdibili, ideali per immergersi nello spirito natalizio o rivivere le emozioni dei vostri film e storie preferite.

L’Ufficio Postale di Babbo Natale vi porta direttamente al Polo Nord! Immaginate un mondo magico dove gli elfi consegnano la posta in mongolfiera, Babbo Natale prepara la sua lista accanto a un camino acceso e si pesca sul ghiaccio per rilassarsi. Questo set ricco di dettagli è perfetto sia per il gioco che per l’esposizione, e il mattoncino luminoso che illumina il bruciatore della mongolfiera è una chicca da non perdere.

Un'altra meraviglia è il set Nightmare Before Christmas ispirato al capolavoro di Tim Burton. Rivivete le avventure di Jack Skeletron e Sally con dettagli incredibili, dalla Città di Halloween alla Città del Natale. Include sei minifigure, tra cui Jack, Sally, Zero e il Sindaco, oltre a scene iconiche come Spiral Hill e la vasca da bagno ambulante di Vado, Vedo e Prendo. Perfetto per i fan del film, questo set è una celebrazione della magia di Halloween e Natale.

Infine, per gli appassionati di magia, vi segnaliamo La Tana di Harry Potter – Edizione del collezionista. La casa di Ron Weasley è piena di angoli accoglienti, dettagli autentici e tutto il calore che vi aspettereste dalla dimora della famiglia più amata del mondo magico. Con dettagli interni sorprendenti e personaggi iconici, è un’aggiunta imperdibile per ogni collezione LEGO Harry Potter.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica! Approfittate dei punti VIP doppi per aggiungere nuovi set alla vostra collezione o per trovare il regalo perfetto in vista delle feste. Visitate il sito LEGO oggi stesso e scoprite tutte le meraviglie disponibili!

