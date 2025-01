Fan di Dragon Ball, affrettatevi! Questo gioco è da recuperare subito! (19,99€)

Siete fan di Dragon Ball e non avete ancora messo le mani su Dragon Ball FighterZ? Oggi è il giorno giusto per rimediare! La versione per Nintendo Switch è in offerta su Amazon a soli 19,99€, grazie a uno sconto del 33% sul prezzo di listino! Dragon Ball FighterZ è un gioco visivamente spettacolare e capace di mettere d'accordo appassionati di vecchia data e nuovi giocatori.

La trama ruota attorno a un'invasione di cloni ombra e introduce un nuovo personaggio, l'Androide 21, ideato da Akira Toriyama. Il vero punto di forza di Dragon Ball FighterZ risiede nel suo sistema di combattimento. Sia i principianti che i giocatori esperti troveranno pane per i loro denti grazie alla possibilità di eseguire combo automatiche o mosse avanzate che richiedono maggiore precisione. Ogni personaggio è stato riprodotto con una cura straordinaria, dalle mosse iconiche alle caratteristiche uniche, come il supporto dei compagni o abilità particolari che possono ribaltare le sorti di uno scontro.

Il gioco riesce a bilanciare spettacolarità e strategia, con una varietà di stili di combattimento e personaggi che spaziano dalle origini della saga fino agli archi narrativi più recenti. Tuttavia, alcuni aspetti del roster, come le abilità di Hit, potrebbero necessitare di un bilanciamento per evitare che certi combattenti risultino troppo potenti.

Le modalità offline, come il torneo e l'arcade, arricchiscono l'offerta, permettendo di sfidarsi con amici o perfezionare le proprie tecniche. Anche la meccanica di evocazione di Shenron, pur affascinante, è difficile da sfruttare pienamente durante gli scontri.

Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch si conferma un picchiaduro eccellente, capace di coniugare la fedeltà all'opera originale con un gameplay avvincente. Nonostante qualche sbavatura, rappresenta un must per gli appassionati della saga e per chi cerca un gioco di combattimento di qualità. Approfittate dell'offerta di oggi e portatelo a casa per soli 19,99€!