Fai trovare questo splendido controller sotto l'albero a un fan di Super Mario: è STUPENDO e costa pochissimo!

Se siete appassionati di Nintendo Switch e fan di Super Mario, non potete perdervi questa offerta speciale! Oggi su Amazon, il controller wireless di Super Mario è disponibile a 50,05€ invece di 64,99€, un’occasione da non lasciarsi scappare per aggiungere un tocco di stile e funzionalità al vostro setup di gioco!

Il controller per Switch di Super Mario è pensato per offrire un’esperienza di gioco senza pari, grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0, che garantisce una connessione stabile e senza fili con la vostra Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite. Grazie ai controlli di movimento e ai pulsanti di gioco avanzati mappabili, potrete personalizzare il controller in base alle vostre preferenze, per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e precisa. Inoltre, il controller è dotato di luci a LED che indicano il numero di giocatore, la mappatura dei pulsanti e il livello di batteria, così sarete sempre pronti a giocare senza sorprese.

La batteria interna ricaricabile del controller garantisce fino a 30 ore di gioco per carica, offrendovi tantissime ore di divertimento. E non preoccupatevi per la ricarica: il controller include un comodo cavo di ricarica USB-C da 3 m, per ricaricare facilmente senza vincoli di distanza.

Inoltre, il controller wireless di Super Mario è una licenza ufficiale Nintendo, il che significa che potrete godere di una qualità e una compatibilità impeccabili con la vostra console Switch. Non lasciatevi sfuggire questa incredibile offerta a 50,05€ e portate a casa un controller che unisce funzionalità avanzate, durata della batteria e il design iconico di Super Mario!