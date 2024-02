MINIMO STORICO su F23 per Xbox, lo paghi meno di 30€!

Per tutti gli appassionati di corse e adrenalina, Amazon presenta un'offerta imperdibile su F1 23, nella sua versione Xbox, che lo porta al suo minimo storico: lo pagate solamente 29,90€, con un risparmio netto del 63%! La manovrabilità delle vetture è stata migliorata grazie al feedback ricevuto dalle vere scuderie di F1, offrendo un'esperienza di guida senza precedenti sia per chi predilige il controller che per gli amanti del volante. In più, il ritorno delle bandiere rosse aggiunge un ulteriore livello di strategia e suspense.

F1 23 XBOX Series X | Videogiochi | Italiano, chi dovrebbe acquistarlo?

Grazie a miglioramenti significativi nella manovrabilità delle vetture, che beneficiano di un feedback diretto dalle vere scuderie di F1, il gioco è particolarmente consigliato sia ai vetusti giocatori che preferiscono l'uso del controller, sia agli aspiranti piloti che optano per un'esperienza più immersiva tramite volante, come vi abbiamo raccontato anche nella nostra recensione.

Per chi è sempre alla ricerca di strategie e tattiche avanzate, l'introduzione delle bandiere rosse dopo nove anni aggiunge un ulteriore livello di profondità alle gare, costringendo giocatori e team a rivedere continuamente le proprie strategie. La novità di F1 World, un hub centrale per le varie modalità di gioco, fa sì che F1 23 non sia solo un gioco di corse ma una vera e propria immersione nel mondo della Formula 1, rendendolo imperdibile per gli affezionati del genere e per chi desidera vivere l'emozione della F1 in prima persona.

In definitiva, stiamo parlando di un titolo che non può mancare nella collezione degli appassionati di F1, soprattutto adesso che potete portarlo a casa a meno di 30€, grazie allo sconto del 63% proposto da Amazon!

