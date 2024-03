F1 23 per PS5, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 59%

Non lasciatevi scappare questa vantaggiosa offerta Amazon, grazie alla quale oggi potete recuperare F1 23 per PS5 a prezzo scontato! Il racing game di EA Sports è attualmente disponibile a soli 32,99€, con uno sconto del 59% sul prezzo originale! Un vero affare, soprattutto se si considera il prezzo di partenza di ben 79,99€. Il titolo vi farà vivere l'adrenalina delle corse con la ritrovata modalità narrativa Braking Point e l'introduzione di due nuovi circuiti: il Las Vegas Street Circuit e il Losail International Circuit. Grazie ai feedback delle vere scuderie di F1, il controllo delle vetture è stato migliorato, promettendo un'esperienza di gioco senza precedenti sia con controller che con volante. Inoltre, il ritorno delle bandiere rosse aggiungerà tensione e strategia alle vostre gare.

F1 23 per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

L'offerta proposta da Amazon su F1 23 rappresenta un'ottima opportunità per gli amanti di racing game che non hanno ancora avuto modo di giocare al titolo di EA Sports. Come abbiamo visto nella nostra recensione, il gioco offre una modalità di guida migliorata e nuovi circuiti, come il Las Vegas Street Circuit e il Losail International Circuit.

Per chi possiede sia il controller che il volante, il gioco promette un controllo più fluido e un incremento del force feedback, elementi che accrescono il realismo della simulazione. Anche se il comparto tecnico potrebbe deludere chi si aspetta il massimo dalle console di nuova generazione, gli aggiornamenti generali della guida e le modalità di gioco come F1 World offrono un'esperienza complessiva soddisfacente. Pertanto, F1 23 si rivela adatto agli amanti delle corse che cercano un gameplay avvincente e migliorato, nonostante alcune limitazioni tecniche.

Con un prezzo scontato di 32,99€, F1 23 si distingue per l'introduzione di significativi miglioramenti e per il ritorno della popolare modalità Braking Point, insieme all'aggiunta di nuove piste e alla migliore manovrabilità dei veicoli.

