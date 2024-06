Expecto Patronum LEGO a soli 58€: MERAVIGLIOSO!

Avete visto i bellissimi pre-order LEGO? Oggi vi consigliamo un'offerta sul magico set Expecto Patronum LEGO su Amazon a soli 57,99€, ribassato dal prezzo originale di 69,99€, beneficiando di uno sconto del 17%! Questo set incantevole 2 in 1 vi permetterà di costruire il cervo Patronus di Harry Potter o il lupo Patronus del Professor Remus Lupin. Meravigliosamente ricco di dettagli, è l'idea regalo perfetta per i fan di tutte le età appassionati di Harry Potter e ideale per aggiungerlo alla vostra collezione magica!

Expecto Patronum LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set Expecto Patronum LEGO è la scelta ideale per tutti gli appassionati dell'universo di Harry Potter. Potrete costruire il cervo Patronus di Harry Potter o il lupo Patronus del Professor Remus Lupin, per proteggersi dai Dissennatori. Questo set da 754 pezzi è una sfida coinvolgente e gratificante, ideale per i fan, anche come regalo in occasioni speciali. Ogni modello diventa una magnifica decorazione per la casa, assicurando non solo divertimento nella costruzione ma anche ottimo da esporre. Inoltre, grazie all'app LEGO Builder, la costruzione diventa un'avventura intuitiva e interattiva, rendendo questo set una perfetta introduzione alle nuove tecniche di costruzione LEGO.

Ogni figura Patronus ha dettagli magistralmente progettati, come elementi traslucidi di colore azzurro per un effetto spettrale e zampe snodabili, accomunati da un supporto espositivo che include motivi ornati e spazio per una minifigure. Incluso nel set ci sono infatti anche la minifigure di Remus Lupin e quella di Harry Potter, complete di bacchette, per ricreare le magiche scene di protezione dai Dissennatori. Il cervo Patronus misura 29 cm di altezza, 22 cm di lunghezza e 11 cm di larghezza.

Al prezzo attuale di 57,99€ invece di 69,99€, l'Expecto Patronum LEGO rappresenta un investimento che va oltre il semplice gioco, trasformandosi in un'opera d'arte che ogni fan di Harry Potter vorrebbe esibire. Non solo vi permetterà di dare vita a due fra i più potenti incantesimi del mondo Potteriano, ma diventerà anche un pezzo focale nella decorazione di qualsiasi stanza. Lo consigliamo sia come regalo per gli amanti della saga, sia come acquisto personale per arricchire la propria collezione di gadget del mondo magico.

