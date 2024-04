Piccolo SCONTO per Endless Dungeon su PS5: oggi costa solo 35€!

È tempo di una interessante offerta per Endless Dungeon, che con la sua Day-One Edition per PS5 è protagonista di uno sconto sulle pagine di Amazon. Grazie a un taglio di prezzo del 12%, infatti, oggi avete la possibilità di portare a casa il gioco a soli 35,38€, tenendovi pronti ad affrontare i pericoli che il titolo firmato da Amplitude Studios vi proporrà – da soli o in compagnia.

Endless Dungeon - Day One Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Endless Dungeon è un titolo che combina l'azione frenetica con la strategia, e che presenta una forte componente cooperativa. Consigliato a giocatori che apprezzano le sfide e non si scoraggiano facilmente, questo gioco offre un'esperienza di esplorazione e combattimento in un'universo dai risvolti fantascientifici. Grazie alla generazione procedurale delle stanze, ogni partita sarà diversa dalla precedente, in nome di un alto replay value. Gli appassionati di giochi roguelite troveranno in Endless Dungeon pane per i loro denti, anche in virtù della sua profondità strategica – che chiede di gestire numerose risorse, tra cibo, kit medici e il bisogno di sopravvivere in una stazione spaziale abbandonata. E se vi sembra troppo da affrontare da soli, niente paura: potete giocare in cooperativa fino a tre giocatori, se lo volete.

Sono anche presenti diversi personaggi giocabili, ognuno con le sue armi e le sue abilità uniche – tutti a loro volta incentrati su come differenziare l'esperienza di partita in partita e sullo spingervi ad adattarvi a contesti e situazioni differenti. Il mix delle meccaniche arriva a toccare anche alcuni scorci di gameplay che richiamano i tower defense e gli shooter, quindi tenetevi pronti a difendervi in tutti i modi, mentre tenterete di farvi strada nella stazione spaziale abbandonata.

Se siete amanti del genere e sapete che a ogni morte in un roguelite corrisponde il fatto di ricominciare sapendo come essere più forti, lo sconto di oggi su Endless Dungeon può essere un'ottima occasione per avvicinarsi all'edizione PS5 di questo recente titolo lanciato da SEGA.

