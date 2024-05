CHE AFFARE! Aspirapolvere Electrolux SCONTATO di 230€!

Quando si tratta di offerte straordinarie, eBay è indiscutibilmente uno dei migliori portali, e lo dimostra ancora una volta oggi con un'offerta imperdibile sull'aspirapolvere Electrolux Ultimate 800. Questo modello senza fili, premiato con il Design Award 2022 e che può trasformarsi in un dispositivo portatile quando necessario, è ora disponibile su eBay a soli 199,99€, grazie al coupon "PSPRMAY24".

Electrolux Ultimate 800, chi dovrebbe acquistarlo?

Electrolux Ultimate 800 è il compagno perfetto per gli utenti alla ricerca di una soluzione efficace e versatile per la pulizia di casa. Grazie alle sue funzionalità avanzate, come l'autopulizia del rullo e la possibilità di sganciare l'unità portatile con un semplice tocco, viene incontro alle esigenze di chi cerca praticità ed efficienza. Inoltre, grazie agli accessori inclusi, come una mini spazzola, una bocchetta per fessure e una spazzola PowerPro multisuperficie, è in grado di affrontare diversi tipi di superfici, garantendo risultati ottimali sulla pulizia di pavimenti, tappeti e angoli difficili da raggiungere.

Con un prezzo originale di circa 400€, ora disponibile a soli 199,99€ fino al 2 giugno, questa offerta è rivolta agli utenti che desiderano investire in un elettrodomestico di qualità senza dover spendere una fortuna. Si tratta della scelta ideale per le famiglie, soprattutto per quelle con animali domestici, grazie alla sua eccezionale capacità di aspirare peli e sporcizia. Gli amanti della tecnologia apprezzeranno le sue innovative funzioni, che lo distinguono nel mercato degli aspirapolvere portatili.

La funzione di autopulizia del rullo è un ulteriore vantaggio che riduce la necessità di manutenzione manuale e garantisce prestazioni ottimali a lungo termine. La batteria integrata permette di pulire l'intera casa senza interruzioni per la ricarica, caratteristica che lo rende una soluzione pratica, potente e conveniente per mantenere la casa pulita con il minimo sforzo e la massima efficacia.

Nota: ricordate di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 10€ durante il checkout

