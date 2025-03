Elden Ring Nightreign: ecco dove effettuare il preorder al miglior prezzo

Aggiornamento 13 marzo: Rinnovata la selezione di store!

Dopo il clamoroso successo di Elden Ring, FromSoftware è pronta a sorprendere ancora una volta i fan con una nuova, oscura avventura ambientata nell'iconico universo creato da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin. Elden Ring Nightreign è un’esperienza standalone che reinterpreta il mondo del titolo originale con meccaniche di gioco rinnovate, un focus sulla cooperazione e una minaccia ambientale che incombe su ogni sessione.

I giocatori potranno unirsi a due alleati per affrontare pericoli insidiosi, sfruttando le sinergie tra eroi unici, ognuno con abilità e stili di combattimento distintivi. Un mondo in continua evoluzione e boss implacabili attendono chi è pronto a sfidare l'oscurità. Con il preorder già disponibile, è il momento perfetto per scoprire tutte le edizioni del gioco e scegliere quella che meglio si adatta alla vostra sete di avventura!

Elden Ring Nightreign, cos’è e di cosa parla?

Elden Ring Nightreign è un'avventura standalone ambientata nell'universo di Elden Ring, creata per offrire una nuova esperienza di gioco reinventando il design originale. I giocatori possono unirsi in squadre fino a tre membri per affrontare i pericoli che si celano nella notte. Ogni giocatore può prendere il controllo di eroi unici, ciascuno contraddistinto da uno stile e da abilità proprie. Per quanto formidabili da soli, le loro abilità creano potenti sinergie se usate in squadra. Il gioco presenta una minaccia ambientale implacabile che incombe su un mondo di gioco che cambia a ogni sessione, culminando in uno scontro con un imponente boss notturno.

Elden Ring Nightreign, quando esce?

L'uscita di Elden Ring Nightreign è prevista per il 30 maggio 2025 su Windows PC, Sony Playstation 4, Sony PlayStation 5, Microsoft Xbox One e Microsoft Xbox Series X|S.

Elden Ring Nightreign, chi dovrebbe acquistarlo?

Elden Ring Nightreign rappresenta una nuova avventura nell'universo di Elden Ring, offrendo un'esperienza cooperativa unica che enfatizza la collaborazione strategica tra giocatori. Questo gioco è ideale per gli appassionati di giochi d'azione e avventura che cercano una sfida impegnativa e dinamica. Gli amanti delle esperienze cooperative troveranno particolarmente interessante la possibilità di combinare le abilità dei diversi eroi per superare le avversità. Inoltre, coloro che hanno apprezzato il mondo oscuro e complesso di Elden Ring troveranno in Nightreign un'espansione affascinante di quell'universo.

Elden Ring Nightreign, quale versione acquistare?

Elden Ring Nightreign sarà disponibile in diverse edizioni, pensate per soddisfare ogni tipo di giocatore, da chi desidera semplicemente immergersi in questa nuova avventura a chi vuole collezionare oggetti esclusivi legati all’universo di Elden Ring.

L'Edizione Standard è la scelta perfetta per chi vuole vivere l’esperienza di gioco nella sua forma più pura. Questa versione include solo il gioco base e permette di esplorare il nuovo mondo ricco di pericoli, con la possibilità di affrontarlo in modalità cooperativa fino a tre giocatori.

L’Edizione Seekers è pensata per coloro che desiderano qualcosa in più oltre al semplice gioco. Oltre al titolo base, questa versione offre un DLC aggiuntivo, un artbook digitale ricco di illustrazioni esclusive e la colonna sonora digitale con le epiche musiche composte per questa avventura. Per chi acquista la versione fisica, è incluso anche uno steelbook da collezione.

Per i fan più accaniti, la Collector’s Edition rappresenta il massimo dell’esperienza di Elden Ring Nightreign. Oltre al gioco e ai contenuti digitali extra, questa edizione include una spettacolare statua del Selvaggio alta circa 25 cm, uno steelbook esclusivo, un artbook con copertina rigida di 40 pagine che raccoglie concept art e illustrazioni del mondo di gioco, e un set di otto Carte dei Crepuscolari. Completano il pacchetto la colonna sonora digitale e altri contenuti speciali che rendono questa edizione un must-have per i collezionisti.

Elden Ring Nightreign, quanto costa e dove acquistarlo?

Per assicurarsi una copia di Elden Ring Nightreign al miglior prezzo, è consigliabile monitorare i principali rivenditori online, come Amazon e Gamestop, con prezzi a partire da 39,99€ per l'edizione base fino ad arrivare ai 200,99€ richiesti per portarsi a casa l'edizione da collezione.

PS4

Amazon - Standard Edition | 39,99€

Amazon - Seekers Edition | 54,99€

Gamestop - Standard Edition | 40,99€

Gamestop - Seekers Edition | 55,99€

PS5

Amazon - Edizione Standard | 39,99€

Amazon - Edizione Seekers | 54,99€

Amazon - Edizione Collector's | 199,99€

Gamestop - Standard Edition | 40,99€

Gamestop - Seekers Edition | 55,99€

Gamestop - Collector's Edition | 200,99€

Xbox Series X|S

Amazon - Edizione Standard | 39,99€

Amazon - Seekers Edition | 54,99€

Amazon - Edizione Collector's | 199,99€

Gamestop - Standard Edition | 40,99€

Gamestop - Seekers Edition | 55,99€

Gamestop - Collector's Edition | 200,99€

PC