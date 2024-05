Edizione speciale per Asterix & Obelix XXXL The Ram From Hibernia a 67€!

Sappiamo che avete già pre-ordinato Assassin's Creed Shadows, ma mentre aspettate l'arrivo del gioco ufficiale vi consigliamo oggi un'offerta davvero imperdibile.

Per tutti i fan di Asterix e Obelix, non perdetevi l'opportunità di acquistare l'edizione da collezione di "Asterix & Obelix XXXL The Ram From Hibernia" a un prezzo imperdibile su Amazon. Questa edizione speciale è attualmente disponibile al prezzo di 67,22€ invece di 89,99€, offrendovi uno sconto del 25%. Unitevi a Asterix e Obelix nella loro nuova avventura attraverso l'Hibernia, combattendo romani e andando alla ricerca dell'ariete d'oro perduto. Preparatevi a esplorare nuovi mondi e godetevi il gioco con fino a 4 giocatori.

Edizione da collezione di Asterix & Obelix XXXL The Ram From Hibernia, chi dovrebbe acquistarla?

Asterix & Obelix XXXL The Ram From Hibernia è il gioco perfetto per chi ha sempre amato le peripezie della celebre coppia di guerrieri galli. Rivolto a un pubblico variegato, da giovanissimi fan dell'universo di Asterix e Obelix a giocatori più maturi in cerca di nostalgia, questo titolo promette di soddisfare chi desidera immergersi in un'esperienza di gioco che combina azione, strategia e il caratteristico umorismo che ha reso famosa la serie a fumetti.

Questa edizione da collezione include anche una serie di gadget esclusivi, come l'action figure di Obelix alta 18 centimetri, adesivi e cartoline. Insieme ad Asterix e Obelix, i giocatori combatteranno contro le legioni romane e esploreranno sei nuovi mondi. La possibilità di giocare in cooperazione locale con fino a quattro giocatori lo rende una scelta ideale per le serate in famiglia o con gli amici, offrendo un divertimento garantito grazie alle nuove combo, le mosse finali spettacolari e le sfide ad alta rigiocabilità.

Originariamente venduto a 89,99€, l'edizione da collezione di Asterix & Obelix XXXL The Ram From Hibernia è ora disponibile a soli 67,22€. Consigliamo questa versione ai fan di Asterix & Obelix ma anche ai giocatori che cercano un'avventura ricca di azione e umorismo. Questa edizione ricca di extra rappresenta poi un acquisto imperdibile!

Vedi offerta su Amazon