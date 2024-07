Echo, Kindle e dispositivi Amazon a prezzi stracciati per il Prime Day 2024

Il tanto atteso Prime Day di Amazon è finalmente arrivato! Dal 16 al 17 luglio 2024, il celebre store online offrirà una serie di sconti straordinari e offerte esclusive riservate agli abbonati Amazon Prime.

In questo articolo, esploreremo i migliori dispositivi Amazon in offerta durante il Prime Day 2024. Dai nuovi modelli di Echo con Alexa integrata ai dispositivi Fire TV per lo streaming, dai tablet Fire ai lettori Kindle, troverete tutte le informazioni sui gadget più innovativi e le promozioni più vantaggiose disponibili solo per i membri Amazon Prime.

Aggiorneremo costantemente questo articolo con le ultime offerte e le novità più interessanti della giornata, quindi non dimenticate di aggiungerlo ai vostri preferiti e di visitarlo spesso per scoprire le migliori occasioni!

Ricordate che il Prime Day è un evento esclusivo per i clienti Amazon Prime. Se non siete ancora iscritti, questa è l'occasione perfetta per abbonarvi! Con una prova gratuita di 30 giorni, non solo avrete accesso a tutte le offerte del Prime Day, ma potrete anche godere della spedizione rapida e gratuita, di Prime Video con un vasto catalogo di film e serie TV, di Prime Reading con eBook gratuiti, di Prime Gaming con un incredibile catalogo di videogiochi e molto altro ancora.

I migliori dispositivi Amazon in offerta per il Prime Day 2024