EA Sports WRC per PS5 al prezzo SHOCK di 30€: -40%!

Amazon vi offre oggi una fantastica occasione per acquistare EA Sports WRC per PS5, un must-have per gli appassionati di videogiochi di rally. Attualmente disponibile a soli 29,90€, rispetto al prezzo originale di 49,99€, avrete uno sconto del 40%. Questo gioco vi offre la possibilità di progettare e guidare l'auto da rally dei vostri sogni grazie alla nuova modalità "Creazione". Sfiderete gli elementi su terra, neve e asfalto in un'esperienza di guida migliorata, con oltre 70 veicoli storici da guidare. Non lasciatevi sfuggire questa offerta per vivere l'euforia della corsa perfetta.

EA Sports WRC per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

EA Sports WRC è il gioco ideale per appassionati di rally che desiderano immergersi in un'esperienza autentica e coinvolgente di corsa su più superfici. Grazie al migliorato sistema di guida, personalizzabile per adattarsi a qualsiasi livello di abilità, il gioco promette sfide entusiasmanti su terra, neve e asfalto. E per chi ama sia la storia che l'innovazione, EA Sports WRC offre l'opportunità di progettare e guidare l'auto dei propri sogni con la modalità "Creazione", così come di rivivere fasi salienti passati e recenti del mondo del rally attraverso la modalità "Momenti".

Con oltre 70 veicoli storici fedelmente ricreati, piloti, team e livree della stagione 2023, EA Sports WRC soddisfa le esigenze dei giocatori di tutte le età che vogliono sentirsi parte integrante del mondo del rally. È l'acquisto consigliato per gli appassionati del genere che cercano di espandere la loro collezione di giochi per PS5 con un titolo che offre profondità, autenticità e adrenalina a un prezzo accessibile.

Offerto ora a soli 29,90€ rispetto al prezzo originale di 49,99€, EA Sports WRC per PS5 rappresenta una proposta eccezionale per gli appassionati di rally. Con un sistema di guida dinamico e coinvolgente, oltre all'autenticità e storicità dei suoi contenuti, vi consigliamo l'acquisto per vivere l'esperienza definitiva di corsa rally.

