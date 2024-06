EA Sports WRC per PS5 a 38€: corse rally senza precedenti!

Mentre aspettate l'uscita del pre-order di Assassin's Creed Shadows, oggi vi consigliamo di acquistare EA Sports WRC per PS5, in offerta esclusiva su Amazon a soli 37,99€, con uno sconto del 24% dal prezzo originale di 49,99€! Questo videogioco porta i giocatori in una nuova era rally, permettendo di progettare e guidare l'auto dei propri sogni. In più, avrete la chance di rivivere eventi storici e sfidare ogni tipo di superficie. Non perdete l'occasione di vivere una delle esperienze di rally più coinvolgenti e realistiche fino ad oggi.

EA Sports WRC per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

EA Sports WRC (ecco la nostra recensione) è un'esperienza fantastica pensata per gli appassionati di rally che cercano un gioco in grado di offrire un realismo di guida senza pari, unito alla profondità storica e tecnica del World Rally Championship. Con la sua innovativa modalità "creazione", i giocatori possono progettare e guidare l'auto da rally dei loro sogni, plasmando un'esperienza personalizzata al massimo.

Il titolo soddisfa le esigenze di diversi tipi di giocatori: dai neofiti, che possono approcciarsi facilmente grazie a un sistema di guida dinamica personalizzabile, ai veri intenditori desiderosi di mettere alla prova le proprie abilità su superfici degradate, nei vari climi e condizioni atmosferiche. Oltre alla ricchezza di veicoli disponibili, con oltre 70 auto storiche, e all'autenticità dei team e dei piloti della stagione 2023, EA Sports WRC invita i giocatori a un viaggio nella storia di questo sport, rendendolo ideale per gli amanti del rally che vogliono vivere una vera e propria immersione nel mondo delle corse.

Gli appassionati di corse troveranno in questo titolo un mix perfetto di sfida, strategia e adrenalina.

