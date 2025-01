È il giorno giusto per recuperare Rise of the Ronin! (-51%)

Se siete appassionati di storie di samurai e desiderate immergervi in un’avventura ambientata nel tumultuoso periodo Edo, Rise of the Ronin vi aspetta con uno sconto imperdibile del 51%: solo 39,99€ invece di 80,99€.

Sviluppato da Team Ninja, il gioco offre un sistema di combattimento eccezionale, uno dei punti di forza che il team ha saputo perfezionare negli anni. La profondità delle battaglie è garantita da una vasta gamma di stili, armi e abilità, oltre alla necessità di padroneggiare il contrattacco a tempo per avere la meglio sui nemici.

La storia vi porterà alla fine del periodo Edo, un’epoca di rivoluzione e guerra civile tra lo shogunato Tokugawa e le forze imperiali. Nei panni di un ronin, un samurai senza padrone, sarete chiamati a scegliere da che parte stare, con missioni che metteranno alla prova la vostra morale e il vostro senso di giustizia. Mentre vi muovete tra le battaglie politiche, scoprirete anche il viaggio personale del protagonista, che cerca la sua "Lama Gemella" in un mondo segnato dall’arrivo delle Navi Nere occidentali.

Purtroppo, il titolo soffre di alcune scelte strutturali e tecniche che non riescono a sostenere appieno la sua ambiziosa apertura verso il mondo aperto. Anche il doppiaggio italiano non è all’altezza delle aspettative, penalizzando talvolta persino i personaggi principali. Tuttavia, la qualità del racconto rimane buona, offrendo una narrazione appassionante per chi ama immergersi in periodi storici carichi di tensione e cambiamenti.

