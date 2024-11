È arrivato il Single's Day su AliExpress: SCONTI fino all'80% su tantissimi prodotti!

È finalmente arrivato il Single’s Day su AliExpress, l’appuntamento annuale con sconti imperdibili che offre ai clienti la possibilità di risparmiare fino all’80% su una vasta gamma di prodotti. Quest’anno, fino al 18 novembre, AliExpress presenta offerte imbattibili su articoli dei marchi più popolari in Italia e i prodotti più richiesti. Tra le categorie di punta, gli utenti troveranno un’ampia selezione di telefoni cellulari, computer, elettrodomestici, e attrezzature sportive, dando a tutti la possibilità di acquistare a prezzi scontatissimi gli articoli preferiti o di regalarsi qualche accessorio extra per completare la propria attrezzatura tech o sportiva.

Single's Day di AliExpress, perché approfittarne?

Con l’occasione del Single’s Day, AliExpress offre inoltre la possibilità di usufruire di ulteriori sconti, rendendo lo shopping online ancora più conveniente e accessibile. Questi sconti aggiuntivi rappresentano un’ulteriore opportunità per tutti coloro che vogliono approfittare di offerte imperdibili e assicurarsi risparmi notevoli anche su ordini di valore superiore. La durata della promozione estesa fino a metà novembre permette inoltre a tutti gli utenti di navigare con calma tra le diverse proposte, scegliere i prodotti con tranquillità e completare l’ordine secondo le proprie preferenze.

Ecco un elenco dei codici sconto che potete utilizzare per risparmiare ulteriormente:

ITAE05 : 5,00€ di sconto su un acquisto minimo di 39,00€

: 5,00€ di sconto su un acquisto minimo di 39,00€ ITAE12 : 12,00€ di sconto su un acquisto minimo di 89,00€

: 12,00€ di sconto su un acquisto minimo di 89,00€ ITAE25 : 25,00€ di sconto su un acquisto minimo di 169,00€

: 25,00€ di sconto su un acquisto minimo di 169,00€ ITAE40 : 40,00€ di sconto su un acquisto minimo di 269,00€

: 40,00€ di sconto su un acquisto minimo di 269,00€ ITAE60 : 60,00€ di sconto su un acquisto minimo di 359,00€

: 60,00€ di sconto su un acquisto minimo di 359,00€ ITAE80: 80,00€ di sconto su un acquisto minimo di 499,00€

AliExpress ha pensato a ogni dettaglio per rendere il Single’s Day di quest’anno un evento da ricordare. Se siete alla ricerca di regali per il prossimo Natale o desiderate semplicemente aggiornare i vostri dispositivi, questa è l’occasione perfetta per acquistare articoli di qualità a prezzi vantaggiosi. Il Single’s Day su AliExpress è finalmente arrivato e, con le migliori offerte dell’anno, vi consente di ottenere i vostri prodotti preferiti e molto altro a prezzi eccezionali.

