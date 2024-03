DOPPIO SCONTO su questo Mini Proiettore 5G WiFi Bluetooth! 69€!

Se cercate un proiettore portatile, date un'occhiata all'offerta su questo Mini Proiettore 5G WiFi Bluetooth di Horlat, la scelta ideale per chi cerca un'esperienza di home cinema superiore. Con la sua moderna tecnologia di sincronizzazione dello schermo WiFi e Bluetooth 5.1, questo proiettore supporta la risoluzione Full HD 1080P, garantendo immagini di alta qualità con un luminoso display di 9000L. Il design del percorso della luce riduce la distanza di proiezione, e grazie alla correzione trapezoidale di ±15°, potrete godervi schermi di dimensioni comprese tra 21 e 180 pollici senza preoccuparvi della distorsione dell'immagine. Ora è disponibile al prezzo di 69,99€ anziché 129€, grazie allo sconto del 22% e al coupon extra di 30€. Non perdete l'opportunità di trasformare le vostre serate in vere e proprie sessioni cinematografiche con questo eccezionale proiettore, compatibile con una vasta gamma di dispositivi multimediali.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 30€ durante il checkout. Il coupon è valido fino al 22 marzo, salvo esaurimento.

Mini Proiettore 5G WiFi Bluetooth, chi dovrebbe acquistarlo?

Si rivela una scelta eccellente per tutti coloro che desiderano trasformare la propria abitazione in un vero e proprio cinema casalingo. Con una risoluzione nativa di 720P che supporta contenuti in Full HD 1080P e una luminosità di 9000 lumen, questo proiettore è in grado di offrire un'esperienza visiva di qualità superiore anche a chi ha un budget limitato. La moderna tecnologia di sincronizzazione dello schermo WiFi e Bluetooth 5.1 bidirezionale assicura una facile connessione con smartphone e altoparlanti Bluetooth, eliminando ogni ritardo nella visualizzazione dei contenuti e migliorando l'immersività dell'esperienza.

Questo prodotto è particolarmente consigliato per le famiglie che desiderano godersi film, serie TV, o video didattici con un grande display, grazie alle sue dimensioni di proiezione variabili da 21 a 180 pollici e alla funzione di correzione trapezoidale che evita distorsioni dell'immagine. La caratteristica di riflessione diffusa protegge gli occhi dall'affaticamento durante le lunghe sessioni di visione, rendendolo adatto anche per i bambini. In aggiunta, la compatibilità estesa del Mini Proiettore 5G WiFi Bluetooth con vari dispositivi tramite connessioni HDMI, USB e altro, lo rende un dispositivo estremamente versatile, ideale per ogni tipo di intrattenimento domestico.

Al prezzo competitivo di 69,99€, questo Mini Proiettore 5G WiFi Bluetooth rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un'esperienza cinematografica di alta qualità a casa propria, con un occhio di riguardo per la salute visiva. La sua facilità di connessione con dispositivi vari e la protezione dagli effetti nocivi della luce blu, unita a una garanzia di 3 anni, rendono questo mini proiettore un investimento che raccomandiamo vivamente per migliorare il vostro intrattenimento domestico. Ricordatevi di attivare il coupon!

